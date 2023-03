Jedini ispravni način pripremanja jaja: Samo ovako se čuva najbolji ukus

Jaja su mnogima omiljeni doručak, a dobro su poznata njihov sjajan uticaj na zdravlje. Većina ljudi veruje da su jaja jednostavna za pripremu, ali postoje greške koje i vi verovatno pravite, naročito prilikom prženja jaja.

Zato ne bi bilo loše poslušati savete svetskih majstora kuhinje kako bi vaš omiljeni doručak uvek izgledao savršeno i imao besprekoran ukus, piše Story.hr.

1. Ne koristite jaja na sobnoj temperaturi

Pre nego počnete s pripremom, pustite jaja da odstoje van frižidera i dostignu sobnu temperaturu jer ćete tako osigurati da ne ispare prilikom prženja.

Hladnim jajima potrebno je više vremena da se ispeče, a to se događa jer će belanca teže izgubiti tečnu formu pa bi to moglo dovesti do prekuvavanja žumanceta.

Takođe, ako stavite malo vode u tiganj dok pravite jaja na oko, a zatim tiganj poklopite, to će omogućiti da se ivice isprže, a žumance ostane tečno.

2. Razbijate jaja na ili u posudi za mešanje

Većina nas bar ponekad razbije jaje o ivicu posude za mešanje ili u samoj posudi. Ali, ovo je greška za koju sigurno niste znali da je pravite jer tako niste eliminisali priliku da bakterije završe u posudi.

Takođe, ovakav postupak može dovesti do toga da delići ljuske jajeta upadnu u posudu, a može se dogoditi i da vam se razlije žumance.

3. Ne pazite na temperaturu

Ne kuvajte jaja na previsokoj temperaturi jer će tako belanjci biti brže pečeni od žumanaca. Kad voda proključa, smanjite vatru, a to isto uradite i prilikom pripremanja kajgane da se ne bi sasušila.

4. Uvek prepržite jaja

Ako jaja pržite dok niste sasvim sigurni da su gotova, verovatno se događa da ih prepržite što dovodi do suve i beživotne teksture koja svako dobro jaje pretvara u loše.

Jaja skinite s vatre i dok su nedovoljno pečena jer će se ona nastaviti da se peku na preostaloj toploti te bi dok pređu put od tiganja do tanjira i stignu do vaših usta trebalo da budu potpuno pečena, ali ne i prepečena i suva.

5. Ne razmutite dovoljno kajganu

Ključno je da jaja umutite u posudi pre nego što ih sipate u tiganj jer proces razmućivanja stvara vazduh što dovodi do pahuljastih jaja. Zapamtite samo da ih morate skinuti s vatre pre nego budu u potpunosti gotova jer će nastaviti da se peku.

6. Ne koristite tiganj koji se ne lepi

Ako pržite jaja, izbor je jednostavan – tiganj je najbolja opcija. Ako se jaje zalepi za tiganj, onda se može lako razliti. Iako tiganj protiv lepljenja možda nije idealna za pečenje, omogućava da jaja lako klize po površini i ostanu cela.

Pravilno pržena jaja moraju u komadu iz tiganja, a za to je najbolja tava s neprianjajućim dnom.

7. Ne koristite dovoljno ulja

Iako se masnoće obično povezuju s nezdravom ishranom, profesionalni kuvari preporučuju da i u tiganje s neprianjajućim dnom stavljate istu količinu ulja kao što biste stavili i u običan tiganj. Oni takođe koriste maslac koji pliva u tiganju i prska na jaja kako bi im dali dodatan ‘šmek’.

8. Razbijate jaja direktno u vodu, čorbu ili neko drugo jelo

Kada pripremate poširana jaja, to može uzrokovati odvajanje žumanaca i razvodnjavanje belanaca. Tada izgube ukus, ne izgledaju lepo. Zato prvo jaje razbijte u manju posudu i pre nego što ga stavite u vodu (kad prokuva), ili ako želite da ga dodate u čorbu ili neko jelo, kašikom malo provrtite u šerpi. Izgledaće savršeno, kao iz najboljeg restorana.

9. Skidate ljuske s tvrdo kuvanih jaja odmah nakon kuvanja

Tvrdo kuvana jaja nastavljaju da se kuvaju u ljusci pa ih je važno staviti u ledenu vodu čim ih skinete sa ringle. Ova metoda bi trebalo i da olakšati ljuštenje jaja, a nije nevažno ni što pritom nećete opeći prste.

10. Začinjavate kajganu u pogrešno vreme

Neki ljudi veruju da je dodavanje začina pre stavljanja jaja na šporet ispravna metoda dok drugi čekaju da počne proces pečenja, a treći to rade tek kad su jaja gotova.

U pravu su ovi prvi. Dodavanje začina tokom mućenja jaja dovodi do mekše kajgane. Začini imaju više vremena da se povežu s jajima, stvarajući jače ukuse. Preporučuje se posoliti ih 15 minuta pre kuvanja, a ako nemate toliko vremena za čekanje, začinite kajganu pre nego što je stavite na šporet.

11. Dodajete mleko ili pavlaku za kuvanje u kajganu

To bi trebalo jaja da učini mekanima i vazdušastima, ali dodavanje ovih sastojaka može uništiti ukus jaja i promeniti im teksturu. Biće tečnija, a to nikako ne želite. Da biste to sprečili, duže ih pripremate kako bi tečnost isparila, ali na kraju ćete tako dobiti samo gumastu teksturu, a ne ukusno jaje.

