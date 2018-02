Andre Agasi: Odbijam da uzmem bilo šta od Novaka

Trener Novaka Đokovića, legendardni američki teniser Andre Agasi govorio je o visini novčane nadoknade, kao i šta se sve promilo u saradnji sa srpskim igračem.

Agasi, koji je u Đokovićevom timu od Rolan Garosa prošle godine, više puta je naglašavao da se ekipi priključio “o svom trošku”, te da se to do danas nije promenilo. Novak od tada nije mnogo igrao, i zbog povrede lakta je pauzirao sve do Australian Opena.

– Odbijam da uzmem bilo šta od Novaka, uključujući i novac za troškove. To me ne interesuje! Ako mogu da mu pomognem, mogu i to je dobra stvar – odgovorio je Agasi na pitanje da li mu Novak plaća za usluge trenera.

#quads 😂😂 A post shared by Andre Agassi (@agassi) on Jan 15, 2018 at 4:04pm PST

Osmostruki osvajač Grand Slem trofeja priznao je i da mu se vratila ljubav prema igri.

– Kada je reč o tenisu, osećam se mnogo bolje nego u periodu kada sam u svojoj knjizi napisao da mrzim ovaj sport. Moja karijera je evoluirala na takav način i sada posmatram tenis takvim kakav je. Cena je bila veoma visoka dok nisam uspeo da pronađem pravi kontekst – kazao je Agasi, a prenosi Avaz.ba.