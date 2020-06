Ikodinović i Šapić se oprostili od Benedeka: Otišao najveći

BEOGRAD – Bivši vaterpolisti Danilo Ikodinović i Aleksandar Šapić oprostili su se od legendarnog Tibora Benedeka, koji je preminuo u 47. godini posle teške bolesti.

Vest o smrti legendarnog Benedeka, koji se smatra jednim od najboljih vaterpolista ikada i verovatno najboljim levorukim igračem, koji je bio deo zlatne generacije mađarske reprezentacije, koja je tri puta zaredom postala olimpijski šampion (2000, 2004. i 2008), saopštio je Vaterpolo savez Mađarske.

Ikodinović, koji je sa Benedekom proveo godine u italijanskom Pro Reku, a u kapicama svojih reprezentacija vodili su epske bitke, napisao je da je otišao jedan od najvećih iz tog sporta.

„Ne volim da radim javno ovakve stvari, ali ovaj put moram. Umro Tibor Benedek. Jedan od najvećih vaterpolista, sportista ikada! Iznad svega bio je presjajan čovek! Čast mi je bila poznavati te, Tibi! Igrati i biti pored tebe! Večna slava mu!“, napisao je Ikodinović na Tviteru.

Aleksandar Šapić istakao je da je vest od smrti Benedeka jedna od najtužnjih vesti poslednjih godina, dodavši da je preminuo je jedan od najvećih vaterpolista svih vremena.

„Tibor je bio čovek protiv kojeg sam igrao skoro 15 godina. On levoruk, uvek je bio preko puta mene i imali smo direktnih duela na hiljade. Kako u našim nacionalnim selekcijama, tako i u razlicitim klubovima gde smo jedan protiv drugog igrali. Tibor je bio jedini vaterpolista kojem sam se istinski divio, koga sam na neki čudan nacin voleo i poštovao i koji je bio jedan od najvećih pokretača i motiva mog fanatičnog rada i spartanskog vaterpolo života, koji sam kroz svoju karijeru vodio“,napisao je Šapić na Fejsbuku.

Šapić je dodao da je Benedek bio izvor inspiracije, da je bio fasciniran njegovom upornošću, radom, energijiom, discilplinom, snagom i lakoćom sa kojom je igrao vaterpolo, kao i da je ogledao preko 400 njegovih utakmica sa svih mogućih takmicenja, kako kluba tako reprezentacije.

„Kasnije kada sam počeo da igram protiv njega, uvek sam želeo i ulazio u duele baš sa njim, sa ogromnom željom da pokažem da sam mu dorastao…Umeo sam često da budem grub, možda i da pređem granicu, ali sve iz želje da pokažem sebi i njemu da sam i sam sposoban da budem jednako dobar. Bio je jedna fascinantna osoba, nikada na moju grubost nije isto reagovao, pa me je time prakticno skoro uvek anestezirao, da me je bilo sramota pred samim sobom što sam prelazio granicu grubosti…Igrao je snažno, ali nikada van okvira fer pleja. Bio je uvek smiren, pristojan, umeren, kulturan….i što sam ga više upoznavao, to sam mu se više divio, pre svega kao coveku i osobi“, napisao je Šapić.

Bivši reprezentativac u svom postu dodaje da mi je žao što nikada mu nikada nije rekao koliko mu se zapravo divio.

„Otišao je covek kog sam na čudan nacin voleo, iako nikada previše dugo nismo razgovarali. Otišao je čovek koji je bio jedan od najvecih profesionalaca u istoriji našeg sporta, koji nikada nije bio umoran ili nespreman. Otišao je covek koji je mnogo uticao da i sam budem igrac kakav sam bio, a to nažalost nije ni znao, jer ja nisam imao hrabrosti da mu pridem i sve to kažem. Tibore, nikada neceš saznati koliko si mi kao sportista znacio i nikada neću zaboraviti ono što si bio u našem svetu. A trag koji si ostavio u svetskom vaterpolu neće zaboraviti ni generacije i generacije koje budu posle nas dolazile. Prijatelju, neka ti je laka zemlja. Počivaj u miru, veliki čoveče“, stoji u Šapićevoj objavi na Fejsbuku.

(Tanjug)

