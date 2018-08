Kalinić: Odbio sam medalju jer nisam doprineo uspehu

MADRID – Novi fudbaler Atletika Nikola Kalinić na promociji u Madridu prvi put je govorio o „izbacivanju“ iz reprezentacije Hrvatske sa Mundijala u Rusiji i otkrio da je odbio srebrnu medalju jer nije učestvovao u istorijskom uspehu.

On je odlukom selektora Zlatka Dalića vraćen kući posle prve utakmice protiv Nigerije, nakon što je odbnio da u finišu uđe sa klupe.

„Nisam hteo da primim medalju jer nisam igrao i nisam pomogao da se stigne do finala. Ipak, to je prošlost, čekaju me novi izazovi sa Atletikom“, rekao je Kalinić.

On je u novom klubu zadužio „devetku“, koju je do sada nosio Fernando Tores, a o konkurentima za mesto u timu Antoanu Grizmanu i Dijegu Kosti pričao je u superlativu.

„Izuzetno ih poštujem, možda su i najbolji u Evropi, ali ima dosta utakmica i verujem dovoljno prostora za sve“, poručio je Kalinić, koji je u Madrid stigao iz Milana.

(Tanjug)