Kirjos još jednom dokazao da baš ne podnosi Đokovića (foto)

Nik Kirjos je pre nekoliko nedelja javno rekao u jednom podkastu da je proslava trijumfa Novaka Đokovića na završetku mečeva nešto „veoma jezivo“ i da mu veoma smeta to što se, po njegovim rečima, Srbin „toliko trudi da ga svi vole“.

Sada je temperamentni Autralijanac još jednom pokazao da ne preferira ovakav način proslave.

Safe to say Nick isn't a fan of Djokovic!

Source- u/NeuroticLake53 pic.twitter.com/GiSpAFGMrf

— Troll Tennis (@TrollTennis) May 30, 2019