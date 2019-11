Kosanović: Posle „sedmice“, u Nišu će me večno pamtiti

IVANJICA – Trener fudbalera Radničkog iz Niša Milorad Kosanović bio je veoma zadovoljan posle pobede protiv Javora u Ivanjici (7:0), ali i žestok u komentaru susreta.

„Drago mi je zbog ove pobede i što sam se kao trener upisao u istoriju Radničkog. Sada sam siguran da će me u Nišu večno pamtiti. Igrali smo kako treba. Čvrsto, snažno i hrabro. Stavili smo brzo stvari pod kontrolu i onda iskoristili sve slabosti koje je Javor ispoljio. Prva dva gola smo dali na vreme i to je otvorilo utakmicu. Na poluvremenu smo se dogovorili da pojurimo 3:0 i zatvorimo meč, a kada smo to uradili, dogovorili smo se da ne stajemo i da igramo jako do kraja, što smo i učinili“, izjavio je Kosanović.

Kako je naveo, ono što ga najviše raduje jeste da je ekipa držala isti ritam svih 90 minuta.

„Ono što nije bilo lepo je izjava mog kolege iz Javora Bondžulića, koji me uvredio rekavši da ja sredom lepo objašnjavam ko je kriv za slabe rezultate srpskih klubova u Evropi, a onda mi subotom odgovara kada se te slabosti pojave na našim utakmicama. On je verovatno nezadovoljan zbog poništenog gola Javoru kod 0:0, ali bio je čist faul. Posle toga smo vređani sa tribina, a on je podlegao sudu publike. Bolje bi mu bilo da nauči nešto i da vodi ekipu drugačije, a ne da dozvoli da mu ekipa kod kuće primi sedam golova, a mogla je da primi 12“, rekao je Kosanović.

(Tanjug)