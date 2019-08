Košarkaši Srbije stigli u Fošan

FOŠAN – Košarkaška reprezentacija Srbije stigla je danas u Fošan, grad u kome će početi ucešće na predstojećem Svetskom prvenstvu u Kini.

Izabranici Aleksandra Đorđevića u Fošan su došli iz Šenjanga, posle osvojenog „Austajger kup“, gde su pobedili Italiju, Novi Zeland i Francusku.

Srbija je tako trijumfalno završila pripremni period bez ijednog poraza, uz skoro 10/10.

„Srpski košarkaši i stručni štab imali su let od Šenjanga do Gvangžua koji je trajao 3 sata i 45 minuta, a zatim su put nastavili autobusom, da bi posle sat i po vožnje stigli do Fošana. Pošto su se „preselili“ na jug Kine, dočekala ih je prilično drugačija klima nego u Šenjangu, odnosno veća vlaga i temperatura od 36 stepeni Celzijusa“, navodi se na sajtu Košarkaškog saveza Srbije (KS S).

Srbija brani srebro osvojeno 2014. godine na SP u Španiji, a na Mundobasketu u Kini srpski košarkaši takmičenje počinju utakmicom protiv Angole 31. avgusta od 9.30 sati.

Rivali u grupi D biće im još Italija i Filipini.

