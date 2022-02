Lučić: O statusu legende Bajerna ćemo 2025. godine

MINHEN – Krilni košarkaš Bajerna Vladimir Lučić rekao je da mu prija to što je sa nemačkim klubom produžio ugovor.

Srpski košarkaš juče je potpisao ugovor sa Bajernom do 2025. godine.

„Sigurno da mi prija novi ugovor. Što se tiče statusa legende kluba, jesam postigao mnogo dobrih stvari za ovih pet i kusur u klubu, ali maksimalno sam kocentrisan i na godine koje dolaze. Odluka da potpišem još jedan ugovor to pokazuje. Nadam se da ću zdrastveno biti sposoban da da ispunim sva očekivanja. Onda kada dođe ta 2025. godina, videćemo da li je to status legende kluba ili nešto što će se pamtiti u istoriji kluba“, rekao je Lučić u intervjuu za Moz zart Sport.

Lučić je 2016. godine u Minhen došao iz Valensije, a kako kaže nije očekivao da će se toliko zadržati u Bajernu.

„Ne mogu da kažem da sam to planirao, nisam ni mislio da mogu da budem vezan za neki klub kao što je to Partizan. To je ipak bila specifična situacija, jer sam u Partizanu krenuo iz mlađih kategorija i dogurao sam do kapitena prvog tima. Posle crno-belih, iskreno, nisam očekivao da ću se zadržati u nekom klubu više od dve godine“, rekao je Lučić.

Bivši košarkaš Partizana po isteku ugovora sa Bavarcima imaće 35 godina, a pitanje je da li će to zvanično biti i kraj igračke karijere.

„Ne razmišljam o tome. U zrelim sam igračkim godinama, doduše osećam se sjajno, kao što sam rekao, možda se i sada bolje osećam nego kada sam bio mlađi. Medicinski tim u klubu je doprineo da donesem odluku da ostanem. Za odluku o kraju karijere ću ipak sačekati kada istekne ugovor“, zaključio je Lučić.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.