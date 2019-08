Milošević: Voljni momenat i karakter igrača presudili

MALATIJA – Trener fudbalera Partizana Savo Milošević, posle plasmana u plej-of kvalifikacija za Ligu Evrope, rekao je da su karakter i voljni momenat bili presudni u dvomeču sa Malatijom.

Partizan je poražen u Malatiji sa 1:0, ali je ukupnim rezultatom 3:2 došao na korak do plasmana u Ligu Evrope.

„Nismo najbolje odigrali prvo poluvremene, pogotovo nismo dobro počeli utakmicu. Rani gol i kako je sve to izgledalo na početku… Sve je ukazivalo na to da se neće dobro završiti. Međutim, voljni momenat i karakter mojih igrača danas je presudio i samo zbog toga smo prošli. Ni u drugom poluvremenu nismo uspeli da uspostavimo igru, uspeli smo da sačuvamo gol, uspeli smo na volju i karakter da održimo utakmicu. Nismo imali da postignemo gol, mislim da bi utakmica tada bila gotova, ali saberemo obe utakmice, mislim da smo zasluženo prošli dalje“, rekao je Milošević na konferenciji za medije posle meča.

Turske medije zanimalo je da li Malatija ipak iznendaila crno-bele, iako je Milošević pre revanša rekao da na ovom meču neće biti iznenađenja.

„Pa i nije, ne mogu da se složim s tim. Mi jesmo nesmotreno primili gol, praktično ni iz čega. Znali smo da moramo da obratimo pažnju na njihovu brzinu, pretpostavili smo da ni Malatija neće napadati tokom cele utakmice jer fizički nisu spremni. Manje više utakmica se odigrala u okvirima u kojima smo očekivali. Rekao sam pre utakmice i da Malatija ima kvalitet i da će biti teška utakmica, to što je ekipa koja je u stanju da u bilo kom da gol, i to što je Malatija dala gol apsolutno se moglo očekivati“.

Novinare je zanimalo kako Milošević komentariše odugovlačenje svojih igrača, na šta je rekao da nema komentar, a upitan i kako mu se činila astmosfera i navaijači Malatije.

„Ambijent je bio fenomenalan… Ova negativna pitanja… Igrali smo fenomenalnu utakmicu obe ekipe, čestitam igračima Malatije na fenomenalnom ambijentu, odličnom stadionu… Mi smo uspeli da prođemo i sada ispada da moram da se pravdamo zašto smo prošli. Da je to uradila Malatija isto tako bi bilo zasluženo i ja bih prvi čestitao“, rekao je Milošević.

Šef stručnog štaba Partizana rekao je da rani gol nije promenio taktiku koju su spremili za ovaj meč.

„Od početka smo planirali da igramo tako kako smo igrali, ugrali smo srednju zonu i završili smo tako utakmicu, dogovor je bio šta god da se desi na terenu da ne menjamo ništa. Govorio sam da je u ovoj trećoj rundi prava nesreća što igramo sa Malatijom, jer obe ekipe imaju kvalitet za grupnu fazu Ligu Evropa. To što su oni nas delom nadigrali, kao što smo mi njih u Beogradu ne treba da čudi“.

Turske novinare zanimalo kakav je njegov stav o rasizmu, s obzirom da je Partizan zbog navodnih rasističkih poruka navijača kažnjen od strane Uefa.

„Nije bilo rasizma na našoj utakmici. Imamo tri rase u ekipi, besmisleno je da imamo rasističke povike sa tribina, ali ne bih sada objašnjavao na šta se odnosilo, odnosilo se na navijačko opredeljenje između navijača Partizana i Zvezde. Vrlo teško da će to ljudi u Turskoj ili Evropi razumeti, ali nikakvog rasizma nije bilo. Mi nemamo takav problem u generalno u državi“, rekao je on.

Neizbežno pitanje bilo je i koga priželjkuju za rivala u plej-of Aris ili Molede.

„Potpuno mi je svejedno. Bitno da oporavimo ekipu od svega ovoga. Neće biti lako ni sa jednom, ali mislim da nijedna od tih ekipa nije bolja od Malatije. Ako smo izašli na red sa Malatijom, možemo i sa njima. Malatiji želim srećz u domaćem prvenstvu, jer imaju dobru ekipu“, zaključio je Milošević, posle čega je dobio aplauz od turskih novinara.

(Tanjug)