Nadal: Patim i teško mi je

Španski teniser Rafael Nadal dao je intervju za Marcu u kojem je govorio o tome kako se oseća na nikad čudnijem Australijan openu. Istakao je svoju zabrinutost za turnir, ali i za sebe.

„Do pre nekoliko dana činilo se da je sve savršeno. Imao sam jako dobru predsezonu i bio sam pun samopouzdanja. Ipak, u zadnje vreme se samopouzdanje pretvorilo u probleme“, rekao je Nadal i dodao:

„Nekoliko poslednjih dana patim jer ne mogu da treniram intenzitetom kojim bih želeo. Ako budem mogao da se krećem kako bih hteo, vratiću samopouzdanje.“

Ima probleme s jednim mišićem

Nadal je pojasnio o kakvoj se tačno neprijatnosti radi i kako se nosi s njom. Prvi put je bol osetio tokom treninga, ali nije mislio da se radi o nečem ozbiljnom.

„Kad serviram, jedan od mišića mi ne dozvoljava da završim kretanje. Napinjem ga, ali ne smem da preterujem jer će pući“, rekao je Nadal pa dodao:

„Danas sam trenirao i bilo mi je malo lakše, ali i dalje je to daleko od onog kako bi trebalo da bude. Primećujem da je sve bolje, to je ono što me raduje.“

