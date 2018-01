Nadal podržao Novaka i poručio: Povrede tenisera su sve ćešće, da li je ikome stalo do nas?

Početak ovogodišnje teniske sezone doneo je povratak, posle duže pauze dvojice tenisera, Novaka Đokovića i Stena Vavrinke, ali i neka neprijatna i bolna iznenađenja za igrače iz Top 10. Danas je Rafael Nadal zbog bolova u gornjem delu desne noge morao da preda meč četvrtfinala Marinu Čiliću.

Španac se nakon predaje osvrnuo na veliki broj povreda koje pogađaju vrhunske tenisere. – Želim Stanu i Endiju brz oporavak, sve najbolje u budućnosti i puno zdravlja. Druga stvar je da se dešava mnogo povreda na turu. Nije na meni da to kažem, ali neko mora da proveri šta se to događa – rekao je Rafa.

Na pitanje novinara da li smatra da nešto mora da se promeni, samo je dodao: – Ponavljam, nije na meni da donosim odluke. Ali kada se ovako nešto događa prečesto, nešto što radimo nije kako treba – .

Sadly leaving the #ausopen tonight. I’ll get an MRI tomorrow morning to see what is the injury. Thanks for the support to all my fans pic.twitter.com/KwTf56G7aG

— Rafa Nadal (@RafaelNadal) January 23, 2018