Neverovatno, ali desilo se: Bejzbol meč u Americi prekinut zbog FEKALIJA! (video)

Generalna provera pred start nove sezone američke bejzbol MLB lige između ekipa iz Los Anđelesa, Dodžersa i Ejndželsa, nije završena!

Live video of women leaking for Matt Kemp’s return to Dodger Stadium 😂 #DodgerStadium #Dodgers pic.twitter.com/YaOKZ29iZp

Kako prenose sportski mediji, do prekida meča došlo je tokom petog ininga zbog izlivanja kanalizacije!

Cev je pukla, pa su fekalije počele da izlaze na površinu po obodu terena, a kasnije su stigle i do svlačionica.

Organizatori su pokušali da reše problem, ali nisu uspeli, pa je meč prekinut.

And this is the "nice" part of Dodger stadium… Lol #Dodgers #SFGiants #SpringTraining #MLB pic.twitter.com/d23nmLouim

— Nick Valasco (@nvalasco14) March 28, 2018