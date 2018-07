„Nole, javi se i stižem“: Legenda želi da se vrati u Đokovićev tim

Saradnja Novaka Đokovića i Andre Agasija trajala je 11 meseci i nije donela rezultate. Međutim, Amerikanac je spreman da zaboravi na sve nesuglasice i da počne ponovo da trenira sa najboljim srpskim teniserom.

– Ponovo izgleda zdravo i koncentrisano. Voleo bih da mu pomognem, ali je potrebno da mi se javi – rekao je legendarni američki teniser za britanski “Telegraf“, a prenosi „Blic“.

Agasi kaže da nije ljut na Novaka i pored činjenice da se nisu rastali kao prijatelji.

– Nema razloga da pričamo o nečemu što je prošlost. Novak ima moju podršku i tu sam ako mu budem zatrebalo. Ne ljutim se na njega. Jednostavno, bio sam deo na putu oporavka. Znam da se nismo slagali oko dosta stvari, međutim, nije lako da se padobranom spustite u nečiji život i kažete: OK, sad ćemo sve da radimo na drugačiji način. Spreman sam da pomognem, samo neka me pozove.

Amerikanac kaže da se prijatno iznenadio kada je video Đokovića u finalu Kvinsa gde je imao meč loptu protiv Marina Čilića, ali je na kraju pognute glave napustio teren.

– Mislim da ga je uzbuđenje koštalo pobede u meču sa Čilićem. Osetio je da ponovo sve drži u svojim rukama. Žalim i što nismo radili u periodu kada je Novak bio zdrav. Kada sam pogledao rezultate pregleda povređenog lakta, još avgusta prošle godine, bio sam za operaciju. Savetovao sam ga da odmah ode kod doktora. Nisam pristalica čekanja da povreda prođe sama od sebe. Međutim, Novak nije želeo da me sluša. On je, jednostavno, takav tip – voli da bude svoj gazda, da sam odlučuje. Pristalica sam napornog treniranja i bogate ishrane. Ali, ipak, on je radio na svoj način. Tako sam postao deo problema i logično je bilo da se rastanemo. Toliko mi je bilo stalo do Novaka da nisam mogao da gledam kroz šta sve prolazi – dodao je Agasi.