Novaka opet napadaju – zbog nečega što nikada nije rekao

Novak Đoković, najbolji teniser sveta i devetostruki osvajač Australijan opena, dan posle velikog trijumfa je bio suočen sa pitanjima o vakcinaciji, a njegove reči su ponovo shvaćene i prezentovane na pogrešan način.

Srpski teniser je bio svedok burne reakcije publike po završetku finala, kada je predsednica Teniskog saveza Australije Džejn Hrdlička poručila da vakcinacija protiv virusa korona daje nadu i optimizam za budućnost.

Nine-time Australian Open Champion Novak Djokovic refused to commit to getting the Covid-19 vaccine. It comes after anti-vax fans were criticised for booing during last night's post match presentation I @NatYoannidis pic.twitter.com/4eXAbVf0xQ

— 10 Sport (@10SportAU) February 22, 2021