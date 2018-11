Novakova trka do svetskog trona na nikad zabavniji način (video)

Uprkos porazu u finalu završnog mastersa u Londonu, prvo mesto ATP liste nije promenilo vlasnika, a to je Novak Đoković.

🏁 What a season… @djokernole wins the 2018 Race for Number 1! 🏆🎉 pic.twitter.com/YyFBK4hPLE

— Tennis TV (@TennisTV) November 19, 2018