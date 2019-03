Pogba želi da Solšer ostane trener Mančester junajteda

Fudbaler Mančester junajteda Pol Pogba rekao je danas da bi želeo da Ole Gunar Solšer ostane trener tog kluba.

Solšer je u decembru preuzeo Junajted, posle otkaza Žozeu Morinju i najgoreg starta kluba u ligi za 28 godina i ostaće na Old Trafordu do kraja sezone. Ekipa je uz njega ostvarila dobre rezultate, nalazi se na dva boda od četvrtoplasirane ekipe u Premijer ligi i plasirala se u četvrtfinale Lige šampiona.

Pogba nije bio u dobrim odnosima sa Morinjom, koji mu je oduzeo „funkciju“ zamenika kapitena.

Francuski fudbaler je od dolaska Solšera u 17 utakmica postigao devet golova. On je rekao da je dolaskom Norvežanina vraćena sloboda igračima.

„Naravno da želimo da ostane. Rezultati su sjajni. Imam sjajan odnos sa njim, on ima sjajan odnos sa igračima. Kada je fudbaler srećan, on želi da ostane srećan. Solšer zaslužuje da ostane. On poznaje klub i sve o njemu. On je srećan trener koji je igračima vratio samopouzdanje“, rekao je Pogba za Skaj.

„To nam je dalo slobodu da igramo i da ponovo uživamo u fudbalu, pošto smo to možda izgubili ranijim rezultatima“, dodao je on.

Posle otkaza Morinju Pogba je na društvenim mrežama postavio šifrovanu poruku, koju je brzo obrisao, a pojedini mediji i navijači su to smatrali nekom vrstom ruganja bivšem treneru.

„Možda smo izgubili samopouzdanje, možda su stvari krenule naopako. Bilo je mnogo priče spolja, na koju nismo navikli. Ne volim da pričam o prošlosti, volim da pričam o budućnosti, pošto je to važno. Sada smo bolji i rezultati su briljantni. Vratili smo se medju četiri najbolje ekipe“, rekao je Pogba.

