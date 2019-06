Presadio kosu, zaljubio se u Bolivud: Potpuno neverovatne činjenice o Jirgenu Klopu

Jirgen Klop konačno je i u Liverpulu dočekao svojih „pet minuta“. Nemac je odveo „redse“ do prvog trofeja na klupi engleskog velikana, pobedom nad Totenhemom 2-0.

Jurgen Klopp gets his first trophy with Liverpool 🏅 pic.twitter.com/TMkTp6bYC7 — B/R Football (@brfootball) June 1, 2019

Za prvi trofej na Enfildu bivšem treneru Burusije iz Dortmunda bilo je potrebno 1332 dana, ali i 432 miliona evra. Nije malo. Klop je ‘redse’ doveo do finala Lige Evrope (u sezoni 2015/16. izgubili od Sevilje), do finala Liga kupa (u sezoni 2015/16. izgubili od Man. Sitija), kao i do finala Lige šampiona u sezoni 2017/18. kada je bolji bio Real Madrid. To nije sve, i ovo drugo mesto u Premijer ligi ima istorijski predznak – Liverpul je osvojio „nenormalnih“ 97 bodova, a to bi mu za titulu bilo dovoljno u 116 od 119 dosadašnjih prvenstava Engleske.

Jirgen Klop oduvek je veliki zaljubljenik u indijske filmove i – Bolivud. Jedan od njegovih životnih uzora je 76-godišnji glumac Amitab Bačhan koji je imao glavnu rolu u filmu ‘Sholay’, indijskom klasiku iz 1975. godine, čak i službeno proglašenim najboljih Hindu filmom u istoriji. A Klop je u nekoliko navrata priznao da je odrastao na filmu ‘Sholay’, i da je fasciniran Gabarom Singom, likom iz tog filma.

Zanimljivo, ni njegov dolazak na Enfild nije prošao glatko. U svom prvom obraćanju engleskim medijima naleteo je na „tanak led“, pa odmah „potkačio“ Silu Blek, legendarnu pevačicu iz Liverpula.

– Iskreno, nisam njen fan. Nekako imam utisak da joj se glas prečesto grči, a i u televizijskim emisijama mi deluje neuredno – britak je bio Klop, dok je izvršni direktor ‘redsa’ Ijan Ajri na to kratko odgovorio:

– Prerano, Jirgen, prerano.

Ipak, Klop je lukav lik, čovek koji iz svake situacije uspe da izvuče određenu korist. A to je odlika inteligentnih ljudi. Direktan i bez dlake na jeziku, kakav je uvek, iako se navijačima Liverpula zamerio izjavom o Sili Blek, priču o muzici je nastavio. Kada ga je direktor Liverpula pitao koji mu je album Bitlsa najdraži, Revolver, Sgt. Pepper’s ili The White Album?, Klop je mirno Ajri kratko odgovorio:

– Moj najdraži album Bitlsa je uvek onaj naredni.

Time je nasmejao okupljene i dobio zeleno svetlo za dolazak na Enfild.

Omiljena pesma nemačkog trenera je numera iz 1989. godine Stefana Denisa, ‘Don’t It Make You Feel Good’ by Neighbours’

Klopa su, tokom razgovora o preuzimanju Liverpula, pitali i da li je ikada bio na koncertu najboljeg benda iz osamdesetih, The Smiths. Sa osmehom je odgovorio:

– To su dva poseban pitanja. Ja zapravo jesam uživo gledao najbolji bend osamdesetih, Echo & The Bunnymen, 15. jula 1983. godine. The Smithse? Nisam.

Klop je sam priznao da je 2013. godine bio na – presađivanju kose.

– Da, to je istina. Pa mislim da su rezultati sasvim zadovoljavajući, zar ne? – rekao je sa širokim osmehom pokazujući na svoju bujnu, plavu kosu.

U svom sedmogodišnjem mandatu na klupi Borusije iz Dortmunda osvojio je šest trofeja, a vrlo često se s domaćih utakmica kući vraćao – peške. To je bilo iznenađenje za mnoge, ali Klop obožava da šeta. Čak je jednom prilikom izjavio da o igri svojih igrača najviše razmišlja uz šetnje. Nekad duže, nekad kraće, zavisno od rezultata. O tome je napisao i jedan naučni rad (knjigu) „Walking – Inventory and evaluation of a sport for all“ pre nego što je dobio diplomu na fakultetu Gete u Frankfurtu