Saša Đorđević otkriva svoju „opsesiju“

Pred poslednje dve utakmice u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvu protiv Estonije i Izraela selektor srpskih košarkaša Aleksandar Đorđević kaže da Srbija jeste favorit u tim duelima ali da to ništa ne znači.

Srbija još uvek nije uspela da se kvalifikuje na Svetsko prvenstvo u Kini, ali jedna pobeda u narednom FIBA prozoru će biti dovoljna da „orlovi“ budu među 32 ekipe na Mundobasketu. Srbija će najpre gostovati Estoniji, a zatim će dočekati ekipu Izraela.

„Blizu smo da se kvalifikujemo i to nam je veliki cilj. Mi smo imali veliku odgovornost jer smo bili drugi na Svetskom prvenstvu i na Evrobasketu, ali bilo je veoma teško jer smo morali da promenimo tim i imali smo mnogo novih igrača. Bilo je i povreda i to je bilo loše za naš tim. Bilo je ovo dobro iskustvo, novo iskustvo i bilo je teško sa trenerske strane da staviš sistem na parket koji izgleda kao stvarna košarka koja je potrebna da bi dobio meč. Imali smo odličan odgovor igrača koji su dolazili na prozore i hteli su da igraju najbolje“, kaže selektor srpske reprezentacije Aleksandar Đorđević koji dodaje da Srbija jeste favorit protiv Estonije kao i da će poslednji meč protiv Izraela „orlovi“ igrati maksimalno.

„Imamo još dve utakmice, Estonija je ako je stavite protiv Srbije, Srbija je favorit ali samo po imenu. Ništa ne uzimamo zdravo za gotovo, idemo tamo fokusirani, idemo sa najboljim mogućim timom ali i dalje ne znamo šta će biti. Ako možemo da dobijemo tu utakmicu to je odlično jer je jedna pobeda dovoljna. Ali idemo meč po meč, moja filozofija je da je svaki sledeći meč najvažniji i sledeći je zaista najvažniji. Moramo da dobijemo i poslednji meč jer igramo pred svojim navijačima. Izrael ima odličan tim, neke iskusne igrače, neke mlade igrače koji dolaze, to je dobra kohezija, imaju dobru atmosferu i svaki meč su igrali do kraja. To pokazuje da idu napred kao reprezentacija i zato ih poštujemo“.

Đorđević je na spisak za mečeve sa Estonijom i Izraelom stavio Miloša Teodosića koji trenutno nema klub, ali i igrače iz evroligaških klubova, Vasilija Micića, Vladimira Lučića i Stefana Jovića.

„Očekujem da svaki igrač koji dođe da pokaže svoje najbolje. To ja tražim svakog dana i u svakoj utakmici. Znamo šta moramo da uradimo da dobijemo meč i uvek ćemo želeti pobedu protiv svakoga“.

Srpski slektor je pohvalio još jednom sve igrače, dodavši da je snaga srpskog tima kolektiv.

„Bilo je dobrih mečeva, iskustvo je veliki faktor u kvalifikacijama. Neke utakmice je odlično odigrao Simonović, neke Raduljica, on dolazi svaki put iz Kine da igra ove utakmice i skidam mu kapu za to, imali smo Todorovića, Micića, Jovića, imamo mnogo igrača koji su prošli i nažalost to je nešto sa čim moramo da se nosimo. Naša snaga je grupa i to što uvek igramo kao grupa i na tome radimo i to učimo igrače. Ne pritiskam previše pojedince, ne kažem igraču ti moraš da nas podigneš već tražim od svakog da igra najbolje“, kaže Đorđević koji je dodao i da je glavni cilj Srbije uvek zlatna medalja.

„Ne bih bio ovde da ne verujem u to da možemo da dobijemo svakog protivnika, uključujući protivnika u finalu. Moj cilj je da čujem nacionalnu himnu kao poslednju pesmu na bilo kom takmičenju, i moja opsesija je zato da naša reprezentacija mora svuda da ide po medalju. Nemamo prava da izbegavamo to da idemo na zlato ili da idemo do finala. Uvek stavljam velike ciljeve pred celu grupu i igrače i oni dobro odgovaraju. Moj tim i federacija znaju šta tražim i tako igramo, igramo da pobedimo“.

(Marko Vlahović, N1)