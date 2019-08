Slavni teniser žestoko opleo po Đokoviću: Bolji je glumac od De Nira (video)

Novak Đoković borio se u drugom kolu US Opena sa povredom ramena, ali je uspeo da savlada Argentinca Huana Ignacija Londera sa 6:4, 7:6, 6:1. Međutim, nakon pobede najbolji teniser sveta priznao je da je u jednom trenutku zbog velikih bolova u levom ramenu razmišljao i o predaji meča.

„Ne pamtim kad sam ovakvo nešto osetio u karijeri. Nije bilo lako igrati s takvim osećajem u ruci, mučio sam se na servisu i bekhendu. Imao sam veliku sreću što sam završio meč u tri seta“, rekao je Đoković i otkrio da će ruku verovatno da zamrzne na 48 sati kako bi se bolje pripremio za meč trećeg kola.

Nakon meča legendarni američki teniser Džon Mekinro je sa svojim bratom Patrikom komentarisao Đokovićev meč i povredu sa kojom se Srbin mučio. On, međutim, smatra da se radi o običnoj glumi.

– Moguće da je pao s broda tokom odmora u Hrvatskoj… Očigledno je da povreda uopšte nije uticala na njega. A ako jeste, onda je neverovatan glumac. Bolji glumac i od Roberta De Nira na svom vrhuncu – rekao je Mekinro.

McEnroe saying Djokovic is acting better than DeNero to hid his shoulder pain.. may be he fell off a boat in Croatia or something! This is a commentary about a world no. 1 players? Seriously sh**ty talk. — Archana (@ArchisticMind) August 29, 2019

The McEnroe's we're saying he definitely didn't have a problem with this shoulder at Wimbledon so maybe he got it on his vacation in Croatia — Sue Scrudato (@HVNSNT1975) August 29, 2019

These commies @PatrickMcEnroe John McEnroe never say a single criticizing word about Rafa or other's injuries, but they dare make fun of Djokovic's injury on live television. #espn do better. Questioning players injury and implying it's fake is terrible commentary — Archana (@ArchisticMind) August 29, 2019

Mnogi teniski zaljubljenici nisu dobro prihvatili njihove šale pa su ih nakon meča kritikovali na društvenim mrežama.