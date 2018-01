Tadić: Sautempton mora da bude hrabriji

Fudbaler Sautemptona Dušan Tadić rekao je da njegova ekipa mora da igra hrabrije, kako bi u narednoj utakmici protiv Kristal Palasa prekinula niz loših rezultata.

Sautempton nije pobedio u poslednjih osam utakmica, na Boksing dej je izgubio od Totenhema sa 2:5, ali je u subotu uspeo da osvoji bod protiv Mančester junajteda, 0:0.

Tadić veruje da rezultat protiv Mančester junajteda može da bude osnova za dobru igru u sutrašnjoj utakmici protiv Kristal Palasa (20.45).

„Imamo kvalitet. Moramo da verujemo u sebe i da igramo hrabrije. Protiv Junajteda smo pokazali da možemo da sačuvamo svoju mrežu i da možemo da budemo opasniji. Imali smo nekoliko prilika možda je trebalo da osvojimo tri boda, ali mislim da možemo da budemo zadovoljni i bodom“, rekao je Tadić, preneli su britanski mediji.

Sautempton je trenutno 15. na tabeli sa 20 bodova.

„Treba nam još bodova i to moramo da pokažemo u predstojećim utakmicama. Protiv Junajteda smo se zajedno branili, zajedno smo napadali, a to je najvažnija stvar i to je naš cilj“, naveo je srpski reprezentativac.

Kristal Palas je izgubio jednom u poslednjih 10 utakmica, ima 19 bodova i nalazi se na 17. mestu na tabeli, iznad crte, na bod od zone ispadanja.

„To je veoma važna utakmica za nas. Nadam se da ćemo osvojiti sva tri boda, ali oni imaju jak tim, teško ih je pobediti. Nadam se da ćemo uspeti da pobedimo, ali moramo dobro da se pripremimo“, rekao je Tadić.

