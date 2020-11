Teo izveo magičan potez, javio se i Bogdanović (video)

U nedelju su derbi kola italijanske Serije A (Palakanestro) igrali Fortitudo i Virtus iz Bolonje.

Miloš Teodosić je ponovo zadivio sve ljubitelje košarke svojim sposobnostima, ovog puta dodavanjem iza leđa za potpuno samog Ričija na liniji za tri poena.

Assist of the season for Milos Teodosic???? 😳😳😳pic.twitter.com/WpdFUR8bmy

— Emiliano Carchia (@Carchia) November 22, 2020