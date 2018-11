Tomić: Očekujem da ekipa reaguje posle poraza od Monaka

BEOGRAD – Trener košarkaša Crvene zvezde Milan Tomić izjavio je danas da u meču ABA lige protiv Mornara očekuje da ekipa reaguje nakon poraza od Monaka u Evrokupu.

„Sigurno da treba da se reaguje. Bio je to prvi poraz kod kuće. Mi smo i rekli na početku sezone, biće i uspona i padova. U ovom trenutku ne mogu da kažem da je to pad, to je samo jedna loše odigrana utakmica. Mada, sad će neko da kaže da je i protiv Ulčma bilo loše, ali mi smo psole toga odigrali bolje protiv Olimpije“, rekao je Tomić za klupski sajt.

Kako ja naveo, sad je trenutak da se uspostavi kontrola, posebno jer Mornar dolazi u dobrom raspoloženju nakon pobede protiv Torina u Evrokupu.

„Na nama je da dobrom, čvrstom, kontrolisanom igrom dođemo do bodova. Potrebno je da smanjima broj grešaka, u Evrokupi ih imamo 17 po meču. I naravno, da iskontrolišemo njihovu brzu igru i veliki broj pokušaja za tri poena“, poručio je Tomić, koji najverovatnije neće moći da računa na povređene Dejana Davidovca i Aleksu Radanova.

Utakmica 8. kola ABA lige između Crvene zvezde i Mornara igra se sutra od 19 sati u dvorani Aleksandar Nikolić.

(Tanjug)