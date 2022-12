Aleksej Kudrin prihvatio ponudu Jandeksa da vodi korporativni razvoj

MOSKVA – Aleksej Kudrin, koji je prošle nedelje podneo ostavku na mesto predsednika Revizorske komore Rusije, saopštio je danas da je prihvatio ponudu tehnološkog giganta Jandeks da postane savetnik za korporativni razvoj.

Jandeks je prošlog meseca najavio reviziju sveobuhvatne reorganizacije kompanije prema kojoj bi njegove glavne poslovne jedinice u Rusiji ostale da posluju pod novim vlasnikom.

Izvori agencije Rojters su rekli da je Kudrin razgovarao o prelasku u Jandeks s predsednikom Vladimirom Putinom.

„Zajedno s timom menadžera ću razvijati korporativnu strukturu nove holding kompanije, koja će obezbediti dugoročan i održiv razvoj na svim tržištima, uključujući i međunarodna“, objavio je Kudrin na svom nalogu na društvenoj mreži Telegram.

On je naveo da je „jedan od glavnih zadataka da se pomogne očuvanju jedinstvenog menadžmenta i tehnološke kulture Jandeksa, kako bi on ostao nezavisan i najbolja ruska IT kompanija, gde najtalentovaniji ljudi žele da rade“.

Jandeks je potvrdio da se Kudrin pridružio kompaniji.

Kudrin, veteran sa oko 25 godina iskustva na javnim funkcijama, bio je ruski ministar finansija više od jedne decenije između 2000. i 2011. godine.

(Tanjug)

