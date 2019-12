Biće dovoljno ruskog gasa za potrebe Srbije

BEOGRAD – Rusija je još jednom poručila da će biti dovoljno ruskog gasa za potrebe Srbije, bilo preko Ukrajine ili nekog drugog pravca, ali je nastavak Turskog toka, koji preko Bugarske treba da doprema ruski gas u Srbiju, još otvoreno pitanje zbog evropske regulative, izjavioa je danas bivši ambasador i stručnjak za energetiku Srećko Đukić.

Komentarišući poruke koje su danas o ruskom gasu poslali iz Sočija predsednici Srbije i Rusije, Aleksandar Vučić i Vladimir Putin, Đukić je rekao Tanjugu da je Rusija i ranije davala uveravanja da će Srbiji na svaki način obezbediti potebne količine gasa i da za Rusiju nije nikakav problem da našoj zemlji obezbedi dodatnih oko 100, 200 ili 500 miliona kubnih metara gasa.

„Još jednom je stavljena tačka na to pitanje. To više nije pitanje. Gasa će biti ili preko Ukrajine ili nekog drugog pravca“, naglasio je Đukić.

Kaže da je Putin i danas rekao da će gas i dalje teći preko Ukrajine pošto je davno to i obećao, jer je politički uslov za izgradnju Severnog toka bio da gas teče i preko Ukrajine.

„Putin je rekao da su u toku pregovorio. Takođe, ima dosta pozitivnih signala. Ovih dana je postignut dogovor o tranzitu ruske nafte preko Ukrajine, preko naftovoda Družba do 2030. godine, pod uslovima kojima je i do sada tranzitirana ruska nafta za Evropu preko Ukrajine. To je dobar signal, ali nafta nije gas pošto se energetska bezbednost zaoštrava ne na nafti nego na pitanju gasa“.

Đukić očekuje da će dogovor oko nastavka tranzita ruskog gasa preko Ukrajine biti postignut bar kao privremeno rešenje dok se ne postigne trajno rešenje.

Kaže da Srbija troši godišnje oko 2,5 milijarde kubika gasa, a da, na primer, Bugarska troši 3,5 ili četiri milijarde, Mađarska osam ili devet milijardi, Ruminija 15 milijardi…

Govoreći o Turskom toku, Đukić ocenjuje da je Putin i danas potvrdio da taj gasovod može da bude izgrađen jedino ako se budu poštovale evropske regule.

To je poruka koju je bugarski premijer Bojko Borisov doneo iz nedavne posete SAD, da Amerika nije protiv izgradnje Turskog toka ako bude poštovana evropska regulativa.

Prema njegovim rečima, to ne bi trebalo da bude problem ni za Rusiju, a Putin je i ranije rekao da su Rusi za izgradnju Turskog toka u dogovoru sa EU i po pravilima Trećeg energetskog paketa

„Zašto Bugarska tu oteže i trpi pritiske? Zato što ne može u potpunosti da se ispoštuje evropska regulativa, jer ona podrazumeva da – gasovod ne može biti vlasništvo onoga čiji je gas, kao i da kroz gasovod ne može teći samo ruski gas. Dakle, ako Bugarska izgradi gasovod u svojoj režiji može da pušta kroz taj gasovod do 50 odsto ili najviše do dve trećine ruskog gasa, a ostali gas mora biti nekog drugog proizvođača“.

Dodao je da Bugari sada imaju problem sa punjenjem tog gasovoda, jer nema slobodnog gasa na tržištu koji bi mogao da potekne Turskim tokom osim ruskog gasa.

„To je problem koji ostaje otvoren, da se traži neko rešnje,da li može da se koristi gas iz Azerbjedžana ili neke druge centralno-azijske zemlje. Ali, u svakom slučaju problem Turskog toka ostaje otvoren“, zaključio je Đukić.

(Tanjug)