Broj prodatih novih putničkih automobila u EU ove godine opao 0,7 odsto, a minus FCA 9,2 odsto

Broj novih, prvi put registrovanih automobila u EU od početka ove godine do kraja oktobra opao je za 0,7 odsto u poredjenju s deset meseci 2018, saopštilo je danas u Briselu Udruženje autoindustrije Evrope (ACEA).

Iako je potražnja u septembru i oktobru porasla širom EU, Nemačka (plus 3,4 odsto) je jedino veliko evropsko tržište koje je do sada ove godine beležilo rast.

Za razliku od Nemačke, Španija (minus 6,3 odsto) i Velika Britanija (minus 2,9 odsto) su tržišta s najvećim smanjenjem broja prodatih novih automobila u EU za deset ovogodišnjih meseci.

ACEA računa da su se „gotovo oporavila“ italijansko tržište (minus 0,8 odsto) i francusko (minus 0,3 odsto).

Gledano po mesecu, u oktobru je tržište putničkih automobila u EU poraslo za 8,7 odsto u odnosu na oktobar 2018. i dostiglo 1.177.746 novoregistrovanih vozila.

Medjutim, taj mesečni skok je samo statistički, pošto je tog meseca prošle godine s kojim se poredi ovogodišnji oktobar, broj novih registrovanih automobila u EU bio opao za čak 7,3 odsto, te je osnova za poredjenje niska.

Do pada prodaje novih automobila oktobra prošle godine je došlo jer je u EU tada stupila na snagu „Svetska uskladjena procedura za testiranje lakih vozila“ (The Worldwide Harmonised Light Vehicle Test Procedure, WLTP). To je nova „baterija laboratorijskih testova“ za preciznije i strože merenje potrošnje goriva i zagadjujućih izduvnih gasova putničkih automobila koje proizvodjači iznose na tržište.

Kao rezultat zato statistički niske osnove iz oktobra prošle godine, skoro sve zemlje EU su oktobra ove godine objavile porast broja novih, prvi put registrovanih automobila, s izuzetkom Kipra i Velike Britanije gde je došlo da smanjenja.

Četiri od pet glavnih tržišta EU imala su oktobra statistički krupne dobitke: Nemačka (plus 12,7 odsto), Francuska (plus 8,7 odsto), Italija (plus 6,7 odsto) i Španija (plus 6,3 odsto), dok se u Velikoj Britaniji najviše smanjila prodaja automobila (minus 6,7 odsto).

Medju članicama EU na jugoistoku Evrope i u okolini, za deset meseci ove godine je najviše novih automobila registrovano u Rumuniji (134.698, rast 18,9 odsto).

Slede Madjarska (127.549 automobila, rast 10,4 odsto), Grčka (100.048 automobila, rast 9,7 odsto), Slovenija (61.568 automobila, što je pad od 3,8 odsto u odnosu na deset meseci 2018.), Hrvatska (55.457 automobila, rast 2,6 odsto) i Bugarska gde je za deset meseci ove godine broj novih prvi put registrovanih automobila bio 29.692, što je 2,4 odsto više u odnosu na deset meseci 2018. godine.

Na tržištu EU je i dalje najjača „Grupa Folksvagen“ sa svojih osam robnih marki automobila (VW, Škoda, Audi, Seat, Porše, Bentli, Lamborgini, Bugati) koja je za deset ovogodišnjih meseci imala tržišni udeo od 24,4 odsto i prodala 3.154.784 automobila, uz rast od 0,9 odsto.

Slede „Grupa PSA“ (Pežo, Opel, Voksol, Sitroen, DS) s tržišnim udelom od 16,3 odsto i 2.107.865 prodatih automobila i „Grupa Reno“ (Reno, Dačia, Lada, Alpen udeo 10,6 odsto, 1.366.666 automobila).

Jednocifreni udeo na tržištu EU po prodaji novih automobila za deset ovogodišnjih meseci imali su grupe „Hjundai“ i BMW, zatim „Dajmler“, „Ford“, „Grupa FCA“ i „Tojota“, a udeo na tržištu manji od pet odsto su imali „Nisan“, „Volvo“, „Mazda“, „Jaguar-Lend Rover“, „Micubiši“ i „Honda“.

„Grupa FIAT-Krajsler, FCA“ (Fiat, Džip, Lanča/Krajsler, Alfa Romeo, Dodž, Maserati) koja u Kragujevcu proizvodi „fiat 500L“, na tržištu EU je za deset ovogodišnjih meseci imala udeo od 6,1 odsto i prodala 794.347 automobila što je za 9,2 odsto manje nego u istom razdoblju 2018. godine.

