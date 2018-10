Dodeljeno 5,5 miliona evra za razvoj IT sektora

Ministarski Savet za inovaciono preduzetništvo i informacione tehnologije danas je na sednici odlučio da će 5,5 miliona evra biti uloženo za opremanje Elektrotehničkog fakulteta, Inovacionog centra Elektrotehničkog fakulteta i radionice Naučno-tehnološkog parka Beograd.

Taj Savet, kojim predsedava premijerka Srbije Ana Brnabić, izvojiće novac za projektovanje novih 16.000 kadratnih metara Naučno-tehnološkog parka u Beogradu (NTP).

„Ovim proširenjem u prvoj fazi biće omogućeno zapošljavanje novih 300 inženjera, a do kraja projekta ukupno 1.200. U NTP Beograd, za samo dve godine poslovanja, sada radi 60 kompanija, koje zapošljavaju skoro 500 inženjera“, navodi se u saopštenju kabineta premijerke Srbije.

Na sednici je konstatovano da je uspešno sproveden projekat o osnivanju startap centara u osam gradova u Srbiji, što je koštalo 250 miliona dinara.

„Članovi Saveta razgovarali su i o drugim inicijativama koje je ovo telo pokrenulo, a posebno o programu prekvalifikacija za IT, s obzirom na to da je danas raspisan i poziv izvodjačima obuka za još 500 zaposlenih ljudi koji žele da promene posao i započnu karijeru u IT sektoru“, navodi se u saopštenju.

Kako se zaključuje u saopštenju, u prvih šest meseci ove godine izvoz usluga informaciono komunikacionih tehnologija iz Srbije porastao je za 25,6 odsto sa izvozom većim od 600 miliona evra.

(Beta)