EU će gas iz Rusije zameniti uvozom iz SAD

BRISEL – EU i SAD postigle su danas sporazum o isporuci američckog prirodnog tečnog gasa (LNG) kojim bi već od ove godine trebalo da se smanji evropska zavisnost od ruskog gasa, a u potpunosti ga zameni do 2027. godine.

SAD su se obavezale da će, u saradnji sa međunarodnim partnerima, do kraja ove godine u EU izvesti 15 milijardi kubnih metra LNG, dok bi u narednim godina te isporuke trebalo da budu oko 50 miljardi kubnih metra priorodnog gasa.

Predsednik SAD, Dzosef Bajden, poručio je iz Brisela da se njegova zemlja već odrekla svih ruskih energenata i da će snažna američka industrija podržati dobrodošle namere EU da brzo samnji zavisnost od ruskog gasa i osigurati da ”evropske porodice imaju grejanje tokom naredne dve zime”, dok se ne izgradi infrastruktura za otpornu i čistu energetsku budućnost Evrope.

”Danas smo se dogovorili o zajedničkom planu kako da postigenmo taj cilj i ubrzamo put ka bezbednoj i čistoj energetici u budućosti. Pomoćićemo EU da smanji zavisnost od ruskog gasa što je to brže moguće i da smanji ukupnu potrošnju gasa”, poručio je Bajden.

On kaže da zna da će eliminacija ruskog gasa ”imati cenu za Evropu”, ali i ocenjuje da je to ispravno sa moralnog stanovišta i da će dovesti do jačeg strateškog položaja.

SAD i Evropska komisija dogovorile su se oko izgradnje i bezbednosti novih LNG infrastruktura i oko hitnih procedura izvoza i uvoza LNG, a Evropska komisija se obavezala da će sa državama članicama raditi na ubrzanju njihovih regulatornih procedura za reviziju i utvrđivanje odobrenja za infrastrukturu za uvoz LNG.

Presednica Evropske komisje Ursula fon der Lajen je sa zajedničke konferencije za medije sa predsednikom Bajdenom poručila da je transatalnstko partnerstvo ”jače nego ikada” i da će EU zameniti Rusiju kao snabedvača gasaom za ”snabdevače kojima može da veruje, koji su prijatelji i pouzdani”.

”Obećanje SAD da obezbedni EU dodatnih najmanje 15 milijardi kubnih metara gasa ove godine je veliki korak u tom pravcu. To će zameniti LNG nabavke koje dobijemo trenutno iz Rusije. SAD i EU će osigurati stabilne isporuke dodatnih 50 milijardi kubnih metara američkog LNG do 2030. godine, što je trećina ruskog gasa koji se izvozi u Evropu”, kaže Lajen.

EU i SAD su dogovorile stratško partnerstvo i u oblasti zaštite klime, obezbeđivanja stabilnog trzista hrane, i prihvatu migranata iz Ukrajine i razmeni podataka.

(Tanjug)

