Harčenko: Dobre vesti u vezi Turskog toka

BEOGRAD – Ambasador Rusije u Beogradu Aleksandar Bocan-Harčenko rekao je danas da je dobra vest to što je ruski ministar industrije i trgovine Rusije Denis Manturov potvrdio da Bugarska namerava da do početka 2020. završi izgradnju kraka Turskog toka do granice sa Srbijom.

„U samoj Srbiji, kao što se zna, taj projekat, jedan od ključnih, realizuje se u punoj brzini“, napisao je Bocan-Harčenko na svom Tviter nalogu.

On je prethodno napisao da je u Beogradu danas „kišovito, ali da imamo dobre vesti“:

„Ministar industrije i trgovine Rusije Denis Manturov je nakon sastanka sa bugarskim kolegama potvrdio da Bugarska namerava da do 01.01.2020. završi izgradnju kraka Turskog toka od granice sa Turskom do granice sa Srbijom“.

Inače, Vrhovni administrativni sud u Bugarskoj je saopštio juče da je „stavio tačku“ na spor oko izbora izvođača radova na izgradnji gasovoda Turski tok preko teritorije Bugarske, čime su otklonjene sve prepreke za realizaciju tog projekta, javila je bugarska agencija BTA.

Takva presuda znači da su dva izvođača radova koja su bila u sporu postigla dogovor oko podele učešća u izgradnji ovog gasovoda.

