Mišel: Rast korisničke baze i prihoda Jetela u 2022. godini

U 2022. godini PPF grupa investirala je u Srbiji više od 70 miliona evra kroz telekomunikacionu kompaniju Jetel (Yettel) i kompaniju CETIN, koja pruža usluge fiksne i mobilne infrastrukture telekomunikacionim operaterima, izjavio je danas genaralni direktor kompanije Jetel Srbija Majk Mišel (Mike Michel).

„U 2023. planiramo da investiramo još više, imajući u vidu sve projekte koji nas očekuju u narednom periodu“, rekao je on u intervjuu agenciji Beta.

Istakao je da su planovi Jetela da zadrži vodeću poziciju na tržištu mobilne telefonije i da investira u novo poslovanje.

„Jetel je, prema RATEL-u, vodeći mobilni operator kada govorimo o tržišnom udelu u prihodima, sa 36,85 odsto u 2021. godini. Rekao bih da smo dostigli vrhunac u sektoru mobilne telefonije. Zato smo doneli odluku da proširimo svoje poslovanje i nastavimo da pomeramo tržište napred, jer rastu i zahtevi korisnika“, kazao je Mišel.

Dodao je da će to biti u fokusu u 2023. godini.

„Svima je važno da imaju mobilni telefon i tako budu povezani, gde god da se nalaze. Na primer, imamo 30 odsto rasta u odnosu na 2021. godinu, kada govorimo o mobilnom internetu. Zato nam je potrebna mreža vrhunskog kvaliteta, što je nešto na šta su Jetelovi korisnici navikli. Naša mreža uvek je bila sinonim za stabilnu, brzu i sigurnu mrežu“, rekao je direktor Jetela Srbija.

Podsetio je i da Jetel četiri godine zaredom dobija „Best in test“ kompanije UMLAUT, na nezavisnom merenju kvaliteta mobilnih mreža.

„Zato smo dosta ulagali, kako bi odgovorili na očekivanja korisnika i promene u okruženju“, rekao je Mišel.

On je naveo da je promena brenda i nekadašnjeg imena Telenor u Jetel, bio ogroman projekat, jedinstven na srpskom tržištu.

Mišel smatra da je reputacija koju je imao stari brend bila jak temelj, zbog čega je zadržano mnogo toga što je bilo dobro, ali da je promena brenda „dala vetar u leđa“, te sada, skoro godinu dana kasnije, „korisnici vole Jetel, možda čak i više nego prethodni brend“.

„Opravdali smo poverenje koje imaju u nas, što nam pokazuje i rast korisničke baze od dva odsto u odnosu na prošlu godinu, dok nam je učešće na tržištu 33 odsto. Jetel Svaki dan i Jetel Petak imaju više od pola miliona korisnika, a Jetel Aplikacija 1,3 miliona jedinstvenih mesečnih korisnika, sa godišnjim rastom od tri odsto“, rekao je Mišel.

Kako je dodao, ono što je pored promene brenda obeležilo 2022. je i unapređenje kvaliteta i usluga u mobilnoj i nova ponuda na tržištu kablovske televizije i fiksnog interneta.

„Ako bih navodio dve konkretne aktivnosti, to su Hipernet (optički internet, kombinovan sa digitalnom TV i fiksnom telefonijom) i činjenica da smo postali 100 odsto zelena mreža. Krajem 2021. godine lansirali smo Hipernet, kao kompletnu ponudu usluga za domaćinstva. Za nas je to bila prilika za dalji rast, a za tržište novi izbor, što je uvek dobro“, rekao je direktor Jetela Srbija.

Podsetio je da je Jetel jedan od dva operatora na tržištu koji imaju sveobuhvatnu ponudu fiksne, mobilne telefonije, kućnog interneta i TV.

„Sada, posle godinu dana, možemo reći da, iako smo na neki način na samom početku, veoma smo zadovoljni rezultatima – imamo skoro 50.000 korisnika“, istakao je on.

On je naglasio i da je Jetel tokom razvoja Hiperneta, zaposlio više od 300 ljudi, a danas u timu radi skoro 600 ljudi.

„Verujem da će tim u budućnosti samo da raste“, rekao je direktor Jetela.

Naglasio je da je Jetel spreman za 5G, kada se, kako je naveo, steknu svi neophodni uslovi.

Prema njegovim rečima, u ovom trenutku kompanije čeka da Vlada Srbije definiše datum i pravila predstojeće aukcije spektra.

„Komercijalno lansiranje 5G mreže biće novi značajan investicioni ciklus za nas, ali to je pravac koji mi, kao mobilni operator u Srbiji, želimo i moramo da zauzmemo. To je tehnologija budućnosti i želimo da budemo deo te price“, rekao je on.

Mišel je ukazao kako se očekuje da će 5G imati najveću ulogu u automatizaciji i kontroli proizvodnih procesa, medicini, komunalnim uslugama, poljoprivrednoj i automobilskoj industriji.

„Prema studiji Eriksona, očekuje se da će prosečna potrošnja podataka rasti desetostruko kada 5G bude dostigao svoj puni potencijal sa AR/VR, klaud igricama, i drugim aplikacijama. Stopa usvajanja 4G rasla je postepeno, dostižući 66 odsto četiri godine nakon lansiranja. Očekujemo da će korisnici prihvatiti 5G tehnologiju i njene mogućnosti mnogo brže nego što je bio slučaj sa ranijim tehnologijama 3G i 4G“, rekao je on.

Ukazao je i da su u Jetelu uvideli da su obnovljivi izvori odličan odgovor na izazove po pitanju zaštite životne sredine.

„U isto vreme, pomažu da poslujete održivo. Uradili smo nešto drugačije od ostalih. Naša mreža u potpunosti koristi obnovljive izvore energije, što znači da je 100 odsto zelena. Obnovljivi izvori energije manje zagađuju, koriste prirodne izvore i čuvaju prirodu“, naveo je Mišel.

U oblasti društveno odgovornog poslovanja Jetel je, kako je istakao, prošle godine predstavio dve zelene inicijative – postao 100 odsto Zelena mreža, a program reciklaže proširen je na papir i plastiku.

„Program reciklaže koji sprovodimo već dve godine je veoma uspešan. Zajedno sa korisnicima reciklirali smo više od 350.000 uređaja ili 27 tona elektronskog otpada. Cilj nam je da dođemo do cifre od million recikliranih uređaja do 2025. godine“, kazao je Mišel.

Prema njegovim rečima, korisnici žele da se priključe kada im se ponudi konkretno rešenje i način.

„Zato smo uveli Eko bonus, digitalni servis čijim aktiviranjem korisnici, na lak i jednostavan način, biraju da se u njihovo ime reciklira papir i plastika“, kazao je Mišel.

Naveo je da se u kompaniji neprekidno razmišlja kako da poslovanje bude održivo.

„U 2022. godini postavili smo ESG strategiju (Strategija zaštite životne sredine, društva i upravljanja) na nivou PPF Telekom Grupe, kao i konkretnu za Srbiju, koja sadrži čitav niz ciljeva kako da ubrzamo tehnološki napredak, smanjimo uticaj na životnu sredinu i kako da nam ljudi i dalje budu u fokusu svega što radimo“, kazao je Mišel.

U Srbiji je, kako je naglasio, jedan od ciljeva kompanije je da prikupi i reciklira 50 odsto više elektronskog otpada i smanji upotrebu papira i plastike za najmanje 20 odsto do 2028. godine.

„Naprosto, ako želite da budete uspešni za 10 ili 15 godina, morate da razmišljate na taj način“, zaključio je Mišel.

