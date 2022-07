Pusten u rad najjaci punjac za elektricna vozila

SREMSKA MITROVICA 7. jula (Tanjug) – Direktor kompanije Ćarge&GO Miloš Kostić i Decebal Sorin Tudor generalni direktor OMV-a su pustili u rad najjači punjač za električna vozila na OMV pumpi Martinci 1.

Kompanije Ćarge&GO i OMV nastavljaju na ovaj način da unapređuju mrežu i dostupnost punjača za električna vozila u našoj zemlji, pa je novi elektropunjač snage 180 kW od sada dostupan svim korisnicima električnih vozila.

„Naša kompanija se već četiri godine bavi uvođenjem elektromobilnosti u našoj zemlji. Do sada smo na putevima i autoputevima postavili elektropunjače snage od 50 do 180 Kw. Ovaj punjač je trenutno najjaci koji je postavljen na lokaciji OMV pumpe u Martincima, u smeru ka Beogradu. Međutim, njegova maksimalna snaga je 300 kW i jednostavnim dodavanjem energetskih modula, mi ćemo postepeno tu snagu povećavati do njene ukupne snage“, rekao je Kostić.

Punjač radi na temperaturama u rasponu od – 30° do +55° C.

Uskoro će vozači električnih vozila imati na raspolaganju još četiri punjačka mesta na OMV benzinskim stanicama u Doljevcu, na autoputu Niš-Vranje, i na Gradini, graničnom prelazu kod Dimitrovgrada.

Kompanija ćarge&GO razvila je prvu digitalnu platformu i aplikaciju koja omogućava brzo i jednostavno punjenje električnih vozila.

Platforma pruža vozačima električnih vozila efikasnu uslugu punjenja i plaćanja korišćenja mesta za punjenje, kao i mogućnost kompanijama da daljinski upravljaju svojom mrežom punjača što obuhvata brojne usluge kao što su kontrola punjenja, praćenje rada punjača, određivanje cena, ograničavanje upotrebe i pregled sesija punjenja.

(Tanjug)

