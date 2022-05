Putin: Antiruske sankcije su se vratile Zapadu kao bumerang

MOSKVA – Ruski predsednik Vladimir Putin je ocenio danas da su se antiruske sankcije vratile kao bumerang onima koji su ih primenili budući da razvijene ekonomije decenijama nisu beležile ovako visok nivo inflacije.

„Ma koliko da su stabilne privrede zemalja koje vode ovako kratkovidu politiku, sadasnje stanje svetske privrede pokazuje da je naš stav ispravan i opravdan, čak i kada se posmatraju makroekonomski pokazatelji. Te razvijene zemlje nisu imale ovoliku inflaciju 40 godina, nezaposlenost raste, lanci snabdevanja se prekidaju, globalne krize se intenziviraju“, rekao je Putin u obraćanju na Evroazijskom ekonomskom forumu.

Rast cena u osetljivim oblastima kao što je hrana, kako je istakao, „nije šala, već su to ozbiljne stvari koje utiču na ceo sistem ekonomskih i političkih odnosa“, prenosi Sputnjik Internešenel.

Komentarišući zamrzavanje stotina milijardi dolara ruske imovine u inostranstvu, Putin je upozorio da takva „krađa“ ne može dovesti ni do čega dobrog na duži rok.

„Kršenje pravila i normi u oblasti međunarodnih finansija i trgovine ne može dovesti ni do čega pozitivnog. Jednostavno rečeno, samo će stvoriti probleme onima koji se tako ponašaju. Krađa tuđe imovine nikada nije donela bilo šta dobro bilo kome, naročito ne onima koji se bave takvim nelegalnim aktivnostima“, rekao je on.

Ruski predsednik je, povodom masovnog odlaska stranih kompanija iz Rusije zbog njene specijalne vojne operacije u Ukrajini, naveo da bi njihov odlazak mogao biti dobra stvar za domaće proizvođače koji će zauzeti njihovo mesto i tržišni udeo.

„Mnogi naši partneri iz Evrope su najavili da odlaze. Ponekad gledate one koji odlaze i pomislite, možda, ‘hvala Bogu’. Popunićemo te tržišne niše. Naše poslovanje, naša proizvodnja se povećava i bezbedno će zauzeti teren koji su pripremili naši partneri“, kazao je Putin.

Dodao je da će oni koji budu želeli da u zemlju unesu neku vrstu luksuzne robe, moći to da urade, ali da će ih to sada koštati malo skuplje, uz opasku da su to ljudi koji su navikli da se voze u automobilima Mercedes serije 600, i koji će nastaviti da dovoze skupe automobile sa bilo kog mesta i iz bilo koje zemlje.

„Ali to za Rusiju nije važno. Za državu, za njen razvoj, važni su inženjerski i naučni centri koji su osnova njenog razvoja. To je ono o čemu treba da razmišljamo i na čemu treba da radimo kako u okviru Evroazijske ekonomske zajednice tako i šire – sa našim partnerima – onima koji žele da rade sa nama“, rekao je ruski lider.

Agencija Tas ističe Putinovu konstataciju da je Rusija i dalje najveći svetski izvoznik pšenice, pri čemu je podsetio da je ne tako davno ta zemlja kupovala pšenicu, „dok je danas svetski broj jedan prodavac“.

Priznao je da „zemlje kao što su SAD ili Kina proizvode više“, ali da „ione više i troše“, tako da je „Rusija postala broj jedan na međunarodnom tržištu“.

Putin je ocenio takođe da je Rusija uspela da izvrši ključne zadatke u supstituciji uvoza u najvažnijim oblastima, što obezbeđuje suverenitet zemlje, napominjući da će Rusija nastaviti da ide u tom pravcu, ali da se „neće baviti samo supstitucijom uvoza“ već da je „plan da se razvija“.

(Tanjug)

