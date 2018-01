Rekonstrukcija Pančevačkog mosta do kraja godine

Ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Zorana Mihajlović najavila je danas da će do kraja godine biti rekonstruisan Pančevacki most i da će ilegalne šljunkare koje se oko njega nalaze biti uklonjene.

Kako je Mihajlović rekla, “zajedničkim snagama“ resornog ministarstva, JP Putevi Srbije, JP Železnice Srbije i grada Beograda, taj most će biti uređen prvi put posle 10 godina.

“Uredićemo kolovoz, Železnice Srbije će zaštiti most od korozije, grad Beograd će ga osvetliti i do kraja godine Pančevački most će izgledati potpuno drugačije“, istakla je Mihajlović.

Osim radova na samom mostu, resorna ministarka je najavila da će sve ilegalne šljunkare koje se oko njega nalaze biti izmeštene.

“Pronaćiće im se drugo mesto gde će plaćati sve svoje obaveze“, rekla je Mihajlović i dodala da je procena da Grad i država mogu da ostvare prihod od blizu četiri miliona evra od poreza, doprinosa i lučkih radova koji će se, kako je rekla, naplaćivati, a to mesto će biti proglašeno lučkim područjem Beograda.

Predsednik opštine Palilula Aleksandar Jovičić zahvalio je ministarki i njenom timu na pažnji koju ukazuju Pančevačkom mostu budući da je taj most, prema njegovim rečima, jedan od problema na koji se stanovnici Palilule najviše žale.

“Građani su me svaki dan u opštini pitali kada će most biti rekontruisan, a jednako nam je drago što će se ukloniti i škljunkare“, rekao je Jovičić.

On je naveo da je područje na kome se sada nalaze ilegalne šljunkare jedna od najatraktivnijih lokacija u Beogradu “poput onih gde se gradi Beograd na vodi“.

Prema Jovičićevim rečima za pet ili 10 godina biće sagrađen “potpuno novi grad“.

(Tanjug)