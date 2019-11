SRB i zemlje Jugoistočne Evrope zanimljive svetskim ulagačima

BEOGRAD – Srbija, ali i ostale zemlje Jugostočne Evrope u poslednje vreme zanimljive su svetskim ulagačima, ali ono što nedostaje su „lokalni igrači“ odnosno ulagači sa manjim transakcijama u oblastima u kojima postoji neiskoričhenih potencijal, ocenjeno je danas na 13. SEE Private Equity and M&A Forum.

Forum okuplja lidere iz sveta biznisa u cilju analize investicionih potencijala na prostoru Jugoistočne Evrope.

Direktorka kompanije Venturexćange Mirna Marović rekla je da je Srbija definitivno došla na globalnu scenu kada su u pitanju private equty fondovi i da se može reći da je, kako Srbija, tako i ceo region Jugoistčne Evrope postao zanimljiv svetskim ulagačima.

Ona je kao primer navela da ulazak jednog od najvećih fondova KKR koji je pre pet godina kupio Junajted grupu koja je potom prodata BC Partners-u pokazuje zašto je važna takozvana strategija „by and bill“.

„Postoji trend da investitori vole strategije koje su uspešne i testirane a ovo je takva jedna strategija i u regionu nedostaje više ulagača koji će gledati manje transakcije i koji će imati apetit za ono gde postoji ogroman neiskorišćeni potencijal a to su transakcije u koje će se ulagati 10,15 ili miliona evra“, rekla je Marović.

Marović je rekla i da nedostaju lokalni igrači, koji bi mogli da podstaći da se međunarodne finansijske institucije uključe u proces razvoja tržišta.

Govoreći o poslovnoj klimi u Srbiji i regionu, Marović je kazala da gledajući makroekonomske pokazatelje situacija nikad nije bila bolja i da se beleže solidne stope rasta, a da su cene zadužvanja na niskim granama.

Napominje da ipak treba biti oprezan zato što u celom svetu vlada oprez i povećana nesigurnost te da je dosta barijera koje sprečavaju takozvane private equity transakcije.

Marović je navela i je da se očekuje da će u periodu od ove do 2023. godine stope rasta u regionu iznositi tri do cetiti odsto.

To, kazko je rekla, nije na nivou koji je zabeležen 2006. i 2007. godine, ali su te stope rasta ipak održive i pristojne.

Takođe postoje i demografski izazovi i niska kupovna moć da bi tržiste raslo, navela je Marović.

Primetila je da svi ulažu u sigurne poslove, a da je tržiste zemalja u ovom regionu daleko od glavnih tržista šireg regiona i čim dođe do krize, uverena je, region će to osetiti.

„Ako bi došlo do veće krize, a moguće su, naša regija će to osetiti i to bi moglo da se prelomi ne sledeće, već možda 2021. i 2022. godine povećanjem cena finansiranja“, kaže ona.

Učesnici skupa su ukazali na značaj kineskih investicija u Srbiji među kojima preuzimanje kompanije RTB Bor.

Takođe su kao bitne i upešne ocenili koncesiju aerodroma „Nikola Tesla“, prodaju Galenike ističući da se očekuje da će privatizacija Komercijalne banke koja se očekuje biti takođe sprovedena uspešno i na najbolji način.

Učasnici su ukazali na značaj predvidivosti poslovanja kako bi investitori doneli odluku da ulažu.

Inače, private equity fondovi, su grupe investitora koji upravljaju značajnom količinom kapitala. Oni ulažu u preduzeća sa visokim potencijalom rasta na srednji i dugi rok, prosečno pet godina, a ulaganje uključuje i aktivno ušešće u upravljanu firmom, veoma često i promenu strategije poslovanja, menadžmenta ili kupovinu dugova u zamenu za udeo kapitala.

