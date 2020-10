Turističke agencije u Srbiji i dalje bez dogovora sa osiguravačima

Turističke agencije u Srbiji nisu dobile nikakvu ponudu osiguravajučih kuća o izdavanju polisa za putovanja, rekao je danas agenciji Beta predsednik Nacionalne asocijacije turističkih organizacija Srbije (YUTA) Aleksandar Seničić.

Osiguravajuće kuće su od 1. oktobra odbile da osiguravaju turističke aranžmane, sa obrazloženjem da postoji visoki rizik, izmedju ostalog i zbog pandemije, zbog čega turističke agencije ne mogu da dobiju licencu.

Ministar trgovine, turizma i telekomunikacija Rasim Ljajić rekao je prošle sedmice da su „Triglav osiguranje“, „Globos“ i „Dunav osiguranje“ izrazili spremnost da nastave izdavanje polisa osiguranja turističkim agencijama.

Medjutim, Seničić je rekao da „tTurističke agencije ubuduće ne bi mogle da koriste paušalne polise osiguranja, jer nemaju sredstava da ih plate“. On je objasnio da su do sada osiguravači davali polise paušalno – od 3.000 do 12.000 evra u zavisnosti od veličine agencije u četiri kategorije.

„Kada bi danas agencije trebalo da uzmu polisu, pitanje je da li bi to mogle da plate, s obzirom na to da nema posla, i da moraju to da učine unapred, a da ne znaju da li će im uopšte trebati ta vrsta garancije“, kazao je Seničić.

Agencijama bi, po njegovim rečima, najviše odgovaralo da osiguravači ponude za početak manje paušalne iznose, a da se ostatak premije osiguranja naplaćuje po prometu.

„Kada nema prometa i kada se ne prodaju aranžmani, ni osiguravači nemaju nikakav rizik“, smatra Seničić.

On je predložio da bi naredna tri meseca trebalo „pregurati“ uz besplatne ili jeftine polise, kako bi agencije dobile vreme da pregovaraju o novim načinima osiguranja.

Seničić je rekao da bankarske garancije od 200.000 do 400.000 evra i dalje nisu rešenje i da nijedna agencija ne može da ispuni uslove koje bi tražile banke: „da bi se dobila bankarska garancija, neophodan je keš-depozit u tom iznosu ili hipoteka na nekretninu koja vredi toliko, a to je neizvodljivo“.

Seničić je istakao da je neophodno promeniti Pravilnik o garancijama putovanja čim bude formirano novo Ministarstvo turizma, da bi se obuhvatile i sadašnje okolnosti.

„Jedino se izmenom pravilnika može doći do uslova koji su optimalni i za agencije, a i da država i putnici budu zaštićeni“, ocenio je Seničić.

(Beta)

