Pretukao ćerku i ženu na Novom Beogradu, a posle skočio sa petog sprata (video)

U Bulevaru Arsenija Čarnojevića na Novom Beogradu sinoć se odigrala prava porodična drama, tokom koje je D.S. (41) polomio prst svojoj maloletnoj ćerki (13), zatim je njoj i supruzi M.S. (34) pretio nožem, da bi na kraju skočio sa petog sprata zgrade.

Kako objašnjavaju svedoci, kada je saznao da mu zbog nanošenja telesnih povreda preti do četiri godine zatvora, on se uputio do kuhinjskog prozora i bacio se, prenosi Telegraf.

– M.S. trpi nasilje već 15 godina. Sad se zaposlila posle mnogo godina, tako da mislim da je ljubomora razlog za ovaj poslednji napad. Kad se čulo da se nešto dešava u stanu, neko je očigledno pozvao policiju, a njoj niko od komšija nije hteo da otvori vrata – objašnjava jedan od suseda.

U trenutku incidenta u stanu se nalazila i njihova godinu dana mlađa ćerka (12), kao i devojčica od sedam godina koja je došla u posetu tetki M.S.

– Po dolasku policije i Hitne pomoći, na njihovu adresu stigao je i roditelj D.S., koji je M.S. pitao „Jesi li srećna sad?“ – kaže komšija i dodaje da smatra da je on hteo sve da ih pobije na spavanju, jer je nož izvadio iz pidžame.

Na mestu na koje je D.S. pao, vide se ostaci krvi koju je kiša već oprala.

Policijski uviđaj je u toku.

Iz Hitne pomoći je rečeno da je devojčica sa prelomom ruke prevezena u Univerzitetsku dečju kliniku u Tiršovoj, dok je napadač prebačen na Urgentni centar na odeljenje reanimacije. On je u trenutku pada na pločnik davao znake života.