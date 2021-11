Radić: Nesreće se ne mogu izbeći, EDePro tehnološki najmodernija privatna kompanija

Vojni analitičar Aleksandar Radić ocenio je da je kompanija EDePro, u čijem pogonu u blizini Beograda se danas dogodila eksplozija, tehnološki najmodernija privatna firma u Srbiji u oblasti namenske industrije ali i dodao da je pri radu sa opasnim materijama praktično nemoguće izbeći nesreće.

Komentarišući medijske navode da je do akcidenta došlo u pogonu za proizvodnju kompozitnog raketnog goriva, Radić je za agenciju Beta rekao da ne može da tvrdi da je to uzrok eksplozije ali je dodao da je upravo to gorivo bilo uzrok nesreće u zemunskom preduzeću Grmeč, juna 1995. godine, u kojoj je po zvaničnim podacima stradalo 11 osoba.

On je kazao da kompanija EDePro, po pitanju intelektualnih i tehnoloških potencijala, „daleko odskače“ od srpskog proseka.

„To je jedna od najuspešnijih privatnih firmi u vojnoj oblasti. Grčka je nedavno kupila njihovu raketu G-2000, modernizovanu varijantu ruske rakete sistema Grad kod koje su podigli domet sa 21 na 40 kilometara. Prodavali su svoje proizvode i na Bliskom istoku a ta raketa korišćena je i u sukobima u Nagorno Karabahu“, naveo je Radić.

Dodao je da se EDePro bavi i razvojem turbomlaznih i mlaznoprotočnih motora i da je u saradnji državnim preduzećem Jugoimport SDPR radila na raketi ALAS-C koja je za potrebe Ujedinjenih Arapskih Emirata razvijana kao obalski raketni sistem.

„EDePro ima realnu tehnologiju i realne poslove ali uvek postoji druga strane medalje poput rizika proizvodnje kompozitnog goriva zbog čega se pogoni izmeštaju u kaponire van naseljenih mesta, sa pratećim grudobranima da bi se ublažile posledive eventualnih eksplozija“, kazao je analitičar.

Radić je dodao da je drugi problem u Srbiji to što za brojne incidente u fabrikama namenske industrije prethodnih decenija, nikad nije do kraja rečeno šta se zaista dogodilo i ko je bio odgovoran.

„Lakše bi se pričalo o tome kada bi posle svake nesreće bio objavljen izveštaj o uzrocima“, rekao je Radić.

U kompaniji EDePro kod Leštana danas oko 14 časova došlo je do velike eksplozije, nakon koje se iznad tog dela grada nadvio veliki beli dim. Prema tvrdnjama pojedinih medija u nesreći je bilo i žrtava ali zvanični organi još nisu saopštili ništa o tome. //

(Beta)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.