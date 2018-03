U Srbiji sutra oblačno, ponegde sa slabom kišom

U Srbiji će sutra biti pretežno oblačno, ponegde sa slabom kišom, a na višim planinama sa slabim snegom, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

U nižim predelima centralne i južne Srbije očekuje se otapanje snežnog pokrivača.

Duvaće slab do umeren vetar. Najniža temerpatura biće od minus jedan do četiri, a najviša dnevna od šest do 11 stepeni.

I u Beogradu će sutra biti pretežno oblačno, sa slabom kišom u prekidima, i uz slab do umeren vetar. Najniža temperatura biće oko tri stepena, a najviša dnevna oko 8 stepeni.

Prema prognozi vremena za narednih sedam dana, u Srbiji će u utorak biti umereno do potpuno oblačno, u većini mesta uglavom suvo, samo ponegde slaba kiša, na planinama slab sneg.

U brdskim predelima dalje otapanje snega, kasnije posle podne i uveče i delimično razvedravanje, prvo na severu i zapadu.

Zatim, uglavnom suvo i toplo, s dužim sunčanim intervalima, samo na severu promenljivo oblačno, mestimično s kišom. Usled visoke temperature na planinama se očekuje topljenje snega.

Biometeorološka prognoza za Srbiju za ponedeljak, 26. mart:

Blago smanjenje tegoba mogu osetiti hronični bolesnici, ali se oprez ipak savetuje osobama sa srčanim problemima i astmatičarima.

Meteoropatske reakcije moguće su u vidu problema sa snom i glavobolje.

