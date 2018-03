„Albanci već imaju svoju državu. Ko još ima dve?!“

Ministar spoljnih poslova Ivica Dačić naveo je u intervjuu za RT da živimo u „vremenu antiruske histerije“, te da se Srbija neće pridružiti sankcijama.

On je naveo da Srbija pripada Evropi geografski, politički i istorijski, te da nikada nije čuo ni od koga sa ruske strane da se protivi želji Srbije da uđe u Evropsku uniju.

– Živimo u vremenu antiruske histerije u svetu. Kada sam bio u Beloj kući i razgovarao sa savetnikom za nacionalnu bezbednost Mekmasterom, doslovno je rekao da je američki uticaj dobar, a ruski štetan. Kada je u pitanju Srbija, nije se tako pokazalo u prošlosti. Jedina stvar koju Rusija očekuje je da naše članstvo u EU ne rezultira menjanjem pozicije Srbije prema Rusiji, što Srbija neće raditi. Međutim, jedan od uslova je da naša spoljna politika bude usklađena sa EU, i tada nastupa Rusija. Pridružiti se sankcijama protiv Rusije – neke države potežu to pitanje na svakom sastanku. Verovatno znate o kojim zemljama govorim – rekao je on.

Kako je dodao, pozicija Srbije je da ne bude „ni na čijoj strani“, te da bi Srbija s jedne strane želela dobre odnose sa EU, ali sa druge, dobre odnose sa Ruskom Federacijom.

– Nemamo nameru da narušimo te odnose samo da bismo postali članica EU. Sa druge strane, svi oni koji vole Srbiju moraju takođe da vode računa o našem interesu. Mi ne sedimo na dve stolice, mi imamo svoju stolicu – naglasio je Dačić.

Dačić naglašava da bez zajedničkog rešenja neće biti mira u regionu.

– Imamo dobre odnose sa SAD i Velikom Britanijom. Bili smo saveznici u ratovima, ali tokom krize devedesetih, praktično su se odvratili od nas, što je rezultiralo bombardovanjem. Onda smo imali operaciju ’Oluja‘ u Hrvatskoj, da ne pominjem jednostrano proglašenje nezavisnosti Kosova. U tom smislu, veoma je važno da Zapad razume da mira u regionu neće biti bez zajedničkog rešenja, bez traganja za nečim što je prihvatljivo za sve. Kada su u pitanju odnosi Rusije i SAD, mi se nadamo da će biti nekog otopljavanja u njima – dodao je on.

Kada su u pitanju pregovori o Kosovu i o mogućnosti da se u njima nađu i SAD i Rusija, Dačić kaže da nikada nije čuo da su SAD izrazile želju da učestvuju.

– To pričaju Albanci sa Kosova. Oni zapravo traže uključenje SAD. U tom slučaju, mi bismo voleli da pozovemo Rusiju da nam se pridruži. U razgovorima koje je predsednik Aleksandar Vučić imao sa Putinom i Lavorovom, Rusija je izrazila da je spremna da se priključi procesu. Ali zapravo ne mislimo da je neophodno da se ova priča širi zasad – rekao je on.

Kako je dodao, to što su neke zemlje u prethodnih nekoliko meseci povukle odluku o priznanju Kosova znači da je proces i dalje živ, da nije kraj.

– Prošlo je deset godina od jednostranog proglašenja nezavisnosti Kosova. Uprkos činjenici da je Kosovo priznato od strane nekih zemalja, nezavisnost i dalje nije potpuna, nije postalo članica UN i drugih organizacija. Dosta zemalja nije priznalo nezavisnost, kao što su Rusija, Kina, Indija, Indonezija, Iran, Irak, Brazil, Argentina, Meksiko, Etiopija, Južna Afrika, Španija. Pet članica Evropske unije nije priznalo Kosovo. U prethodnih nekoliko meseci neke zemlje su povukle svoje priznanje. To znači da je proces i dalje živ, nije kraj. Niko ne može da ima secesiju bez dogovora sa zemljom od koje se odvaja. U tom smislu smo za dijalog. Neke evropske zemlje kažu da Srbija mora da prizna Kosovo. Ali to nije kompromis. Srbija nikada neće priznati jednostrano proglašenje nezavisnosti – dodao je on.

Kako kaže, Srbija ima svoje predloge kako bi taj kompromis izgledao, ali „Albanci u Prištini ni ne uzimaju kompromis u obzir“.

– Ne žele da diskutuju, žele samo da diskutuju da Beograd treba da prizna nezavisnost. To za nas nije prihvatljivo. Albanci očigledno misle da je dovoljno da imaju priznanje nekih zapadnih zemalja. Tu nisu u pravu. Imaju lažnu listu zemalja koje su priznale, govore o 116 zemalja. Mislim da je u interesu svih da se nađe kompromis, ali ako ga oni ne žele, onda će se naša borba nastaviti – dodao je Dačić.

Ministar naglašava da predlog srpske strane nije objavljen, ali naglašava da „oni uopšte neće da nas slušaju“.

– Samo kažu ’nezavisni smo, morate da nas priznate – rekao je on.

Na pitanje da li to što je Barbardos priznao Kosovo, a Surinam povukao priznanje, nešto menja u odnosu Srbije i Kosova, Dačić kaže da postoji ogromna razlika u objašnjenju koje daju one zemlje koje su priznale nezavisnost od onih koje ga povlače.

– Neki kažu da imaju opšti pravni princip. Ali to nije tačno. Sa tačke međunarodnog prava, apsolutno je neprihvatljivo. Albanci na Kosovu nisu nacija. Oni su albanska nacionalna manjina, jer albanski narod ima svoju državu — to je Albanija. Postoji li neka nacija koja ima dve države? A sad kažu da im je potreban i jedan predsednik… Govore samo ono što i misle, to je njihov cilj — ujedinjenje svih Albanaca. Mogu oni da kreiraju Albaniju ako hoće, ali na teritoriji neke druge države. Sigurno ne na našoj. Mi hoćemo dijalog, mi hoćemo uspešan dijalog, hoćemo rešenje koje je u interesu svih. Ultimatumi nisu ono što deluje kod srpskog naroda – dodao je Dačić.

Kada je u pitanju izjava nemačkog ministra spoljnih poslova Zigmara Gabrijela da će Srbija morati da prizna nezavisnost Kosova ako želi da uđe u EU, Dačić kaže da su Srbija i Jugoslavija podržale u prošlosti ujedinjenje Nemačke i da nije prikladno da Gabrijel daje takve izjave.

(Sputnjik)