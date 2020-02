Aleksić (Narodna stranka): Izlazak na izbore vratio bi nas četiri godine unazad

Potpredsednik Narodne stranke Miroslav Aleksić izjavio je danas da vlast na sve načine pokušava da izvede bilo koga iz Saveza za Srbiju na „lažne“ izbore 26. aprila, a da opozicija mora istrajati u bojkotu, jer kako je ocenio, nema razlike u izbornim uslovima izmedju Šapca, Paraćina i drugih gradova u Srbiji.

„Moramo da pokažemo da smo spremni na žrtvu kako bismo povratili poverenje gradjana, koje je neophodno za promenu vlasti“, rekao je Aleksić u Zrenjaninu na tribini o bojkotu koju je organizovala Narodna stranka.

Aleksić je naveo da bi „učestvovanje u farsi 26. aprila“ značilo povratak četiri godine unazad, u 2016. godinu, jer bi time opozicija dala legitimitet vlasti i Srbija bi izgubila još četiri godine.

„Cilj bojkota je da dodjemo do novih izbora koji će biti održani pod znatno povoljnijim uslovima do kraja ove godine ili početkom 2021. godine. Bojkot je najbrži put do promene režima, a sve ostalo je parazitiranje na sistemu zarad ličnih privilegija“, rekao je Aleksić.

Aleksić je istakao da će opozicija u kampanji bojkota ubediti veliki broj gradjana da 26. aprila ne izadju na birališta i da će to biti „ključni udarac za režim“.

„Ko ne podržava režim predsednika Srbije Aleksandra Vučića, neka ostane kod kuće. Ko bude izašao na izbore, daće glas Vučiću“, rekao je Aleksić.

Potpredsednik Narodne stranke i predsednik Gradskog odbora Novi Sad Borislav Novaković rekao je da samo 40 odsto Novosadjana razmišlja da izadje na izbore, što je „podatak koji je izazvao paniku u vlasti“.

„Zato sada režim pritiska sve ljude koji primaju platu iz budžeta da moraju da izadju na izbore. Nezadovoljstvo naroda se, medjutim, gomila i kada predje crvenu liniju, pretvoriće se u energiju koja će nezaustavljivo pokuljati. Mislim da nas od tog trenutka dele meseci“, rekao je Novaković.

