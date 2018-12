Američki ultimatum Rusima: Imate dva meseca

Američki državni sekretar Majk Pompeo rekao je da Rusija ima 60 dana da ispuni obaveze iz sporazuma o nuklearnim snagama srednjeg dometa (INF).

SecState: In light of Russia’s repeated #INF treaty violations & larger pattern of lawlessness, U.S. declares it has found #Russia in material breach of the treaty & will suspend our obligations as a remedy effective in 60 days, unless 🇷🇺 returns to full & verifiable compliance.

