Biber: Svaki sporazum Beograda i Prištine morao bi da vodi ka ukidanju Rezolucije 1244

Profesor studija jugoistočne Evrope na Univerzitetu u Gracu Florian Biber ocenio je da bi sporazum Srbije i Kosova morao da vodi ka novoj rezoluciji Saveta bezbednosti UN koja bi zamenila ili ukinula Rezoluciju 1244 čime bi se omogućilo Kosovu da postane članica UN, dok britanski novinar i analitičar Tim Džuda smatra da tekst sporazuma o normalizaciji odnosa Beograda i Prištine ne bi morao da bude u suprotnosti sa Rezolucijom 1244.

Biber je za agenciju Beta istakao da bi u bilo kojoj formi sporazum morao da se bavi medjunarodnim priznanjem Kosova.

„Za Kosovo je važno da se obezbedi da postane članica UN i da nema više zemalja koje bi unutar EU bile protiv priznanja Kosova. Taj korak morao bi da se obezbedi sporazumom. Ključno je da i Kosovo i Srbija pristanu na takav sporazum“, naveo je on.

Biber je ocenio i da je razumljivo što Rusija insistira da sporazum ne izlazi van okvira Rezolucije 1244.

„Razumljivo je što Rusije ne bi želela takav sporazum – on bi smanjio uticaj Rusije na Srbiju. U narednih deset godina Rusija bi mogla da tvrdi kako u Savetu bezbednosti UN brani Srbiju i njen stav o nepriznavanju Kosova. Ako bi sporazumom Srbija prihvatila realnost – nezavisnost Kosova, to bi umanjilo mogućnost da Rusija utiče na dogadjaje na Zapadnom Balkanu“, rekao je on.

Biber je dodao i da bi slabljenje uticaja Rusije bio značajan napredak za EU, što Rusija opstruira godinama.

„Tehnički, sporazum Srbije i Kosova morao bi da vodi ka novoj rezoluciji Saveta bezbednosti UN koja bi zamenila ili ukinula Rezoluciju 1244, omogućavajući da Kosovo postane članica UN“ zaključio je Biber.

Tim Džuda, britanski novinar i analitičar, ocenjuje da tekst sporazuma o normalizaciji odnosa Beograda i Prištine ne mora da bude u suprotnosti sa Rezolucijom 1244.

Povodom najava da bi Rusija bila protiv sporazuma koji bi bio u suprotnosti sa odlukom UN, Džuda za agenciju Beta objašnjava da i Rezolucija predvidja normalizaciju odnosa na Kosovu.

„U svakom slučaju EU očekuje da se do sporazuma dodje do polovine naredne godine i ima vremena da se postigne odgovarajući sporazum“, zaključio je Džuda.

(Beta)