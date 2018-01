Haradinaj začudjen odlukom Srbije da suspenduje razgovore sa Prištinom

Premijer Kosova Ramuš Haradinaj izjavio je večeras da je začudjen odlukom Srbije da suspenduje razgovore o normalizaciji odnosa izmedju dve zemlje i da je Kosovo to koje ne bi trebalo da učestvuje u pregovorima.

„Iznenadjeni smo odlukom Srbije o suspenziji pregovora… Političke izjave imaju težinu, ali je mnogo veća pretnja vest da će se Srbija naoružati raketama koje mogu da stignu do Kosova. To je izjavio načelnik generalštaba Srbije i to je uznemiravajuće“, kazao je Haradinaj na konferenciji za medije posle sastanka Saveta za bezbednost Kosova.

On je dodao da bi to bio dovoljan razlog da kosovska strane ne učestvuje u dijalogu. „Zbog toga mi ne bismo trebali da učestvujemo u dijalogu“, kazao je Haradinaj.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić ranije danas je na konferenciji za novinare povodom ubistva lidera Gradjanske inicijative SDP Olivera Ivanovića naveo da je Srbija dobro razumela pretnje predsednika Skupštine Kosova Kadrija Veseljija koga je nazvao „pravim gospodarem Kosova“.

„Pravi gospodar na Kosovu nije Tači ili Haradinaj već Kadri Veselji koji govori da se Albanci neće zaustaviti do Niša. Mi smo razumeli te pretnje i dobro smo ih shvatili, kao i ćutanje onih koji su trebali odmah da reaguju. Naš odgovor je da neće stići do Niša, mogu da ga posete kao turisti a da dolaze sa vojskom, to neka zaborave“, kazao je Vučić.

Delegacija Beograda danas je napustila pregovore sa Prištinom u Briselu pošto je objavljena vest o ubistvu predsednika Gradjanske inicijative SDP Olivera Ivanovića u severnom delu Kosovske Mitrovice.

(Beta)