Manojlović: U politiku, koja je ispod rijalitija, samo s planom, timom i vizijom, bez femkanja

Direktor tima kampanje Kreni-promeni Savo Manojlović izjavio je da će „onog momenta ako i kada bude želeo da udje u stranačku politiku, izaći sa jasnim planom, timom i vizijom“.

„Ne želim da zlouptrebljavam muku i nesreću bilo koga“, rekao je Manojlović, za list Danas, na pitanje da li je nakon popularnosti koju je stekao u borbi protiv iskopavanja litujuma vreme da udje u stranačku politiku.

On je rekao i da „prilično jasno komunicira svoje stavove“.

„U svim akcijama biramo jasno momenat i uvek imamo strategiju, otuda nema potrebe da se stvara ta fama oko mog ulaska gde me kao ljudi ubedjuju da se kandidujem a ja se kao femkam. Iako naravno hvala Vama, a i svim gradjanima koji postavljaju to pitanje, to jeste jedan vrsta velikog priznanja za ono što je Kreni-promeni uradio do sada“, naveo je Manojlović, prema čijim rečima je „politička scena na nižem nivou od rijalitija“.

(Beta)

