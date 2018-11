Novi udar: Haradinaj najavio još veći porez za Srbiju

Premijer privremenih kosovskih institucija, Ramuš Haradinaj, nije danas isključio mogućnost dodatnog povećanja poreza na robu iz centralne Srbije.

Haradinaj je to rekao nakon sastanka sa članovima Odbora za zakonodavstvo.

Na pitanje o pretnjama Srpske liste da će podržati svaku akciju opozicije na rušenju vlade, Haradinaj je rekao da je njihova odluka da ne sarađuju.

„Što se tiče koalicionog partnera, u ovom slučaju Srpske liste, to je njihova volja, to je slobodna politička volja i mi to ne diktiraramo. Razumljivo je da se kosovska agenda nastavlja, mi smo na poslu. Moglo bi se reći čak i uz povećane poreze“, rekao je Haradinaj, prenela je agencija Kosovapres.

Agencija navodi da je nakon uvođenja poreske stope od 10 odsto na robu iz centralne Srbije i BiH, Srpska lista, saopštila da će podržati svaki pokušaj rušenja aktuelen kosovske vlade.

