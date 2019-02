„Potpuni debakl Prištine u Savetu bezbednosti“

Sednica Saveta bezbedosti Ujedinjenih nacija u četvrtak je pokazala da je bilo potrebno da se izborimo da Kosovo ostane na dnevnom redu, jer su predstavnici privremenih institucija u Prištini na njoj doživeli potpuni debakl, izjavio je sinoć ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić.

On je, u izjavi za RTS, rekao da je ta sednica Saveta bezbednosti UN bila veoma pozitivna, ali je dodao da ne treba očekivati da će se nakon nje situacija na Kosovu i Metohiji automatski popraviti.

Dačić je ukazao na to da su članice Saveta bezbednosti UN jednoglasno osudile prištinsku odluku o uvođenju taksi na robu iz Srbije, a većina i formiranje vojske Kosova.

„Svi su osudili takse, većina je osudila i odluku o formiranju vojske Kosova. Ali, za Vljoru Čitaku je bilo veliko iznenađenje kada je od predsednika Amerike čula da momentalno moraju da se ukinu takse. Bez obzira na to što je odnos 10 prema pet u smislu ko je priznao Kosovo, desilo se da (u Savetu bezbednosti) pet zemalja koje nisu priznale Kosovo, ali pored toga Peru, Obala Slonovače, pa čak i Belgija, tako žestoko govore protiv poteza kosovskih vlasti, da su predstavnici Prištine veoma nervozno reagovali, čak su i vređali same članice“, rekao je Dačić za RTS.

Ministar Dačić je istakao da je ova sednica prvi slučaj od 2012. godine, otkad učestvuje na sednicama, da nijedna zemlja nije pozvala druge zemlje da priznaju jednostrano proglašenu kosovsku nezavisnost.

Dačić je naglasio da postoji nastojanje Zapada da se Kosovo skine sa dnevnog reda Saveta bezbednosti.

„To je mišljenje da je Rezolucija 1244 izgubila na značaju, da Unmik više ne treba da postoji i da tema Kosova više nije aktuelna, odnosno da ima mnogo važnijih tema o kojima Savet bezbednosti treba da razgovara“, rekao je Dačić.

Kako kaže, zapadne zemlje su onda pribegle tome da kada država koja je priznala Kosovo predsedava Savetu, ona skida Kosovo sa dnevnog reda, kao što je to uradila Velika Britanija.

„Ne možete da se izborite sa tim, jer je onda potrebno proceduralno glasanje. Ako neka zemlja koja nije priznala Kosovo stavi Kosovo na dnevni red, onda oni traže proceduralno glasanje o svakoj tački dnevnog reda. To znači da je postojala velika opasnost da se ta tema potpuno skine sa dnevnog reda“, kaže Dačić.

On je dodao da je Srbija sama išla u susret tim događajima i rekla: „U redu, od nas ni ne zavisi to koliko će puta da bude ta sednica, već zavisi od članica Saveta bezbednosti i toga koliko često generalni sekretar piše izveštaj. On piše na tri meseca, ali da vidimo koja je to optimalna brojka, nemoguće je da ta tema bude skinuta sa dnevnog reda“.

„I pokazalo se obrnuto: da smo postigli dogovor — ove godine će biti tri sednice, sledeće godine će biti dve sednice, dalje ćemo razgovarati shodno situaciji“, naglasio je Dačić.

„Ova sednica je pokazala da je bilo potrebno da se izborimo da Kosovo ostane na agendi, jer su predstavnici privremenih institucija u Prištini na njoj doživeli potpuni debakl“, istakao je Dačić.

Podsećajući da od prištinskih vlasti dnevno dolazi „po 10 različitih vrsta izjava“, Dačić naglašava da ostaje da se vidi da li će takse biti ukinute.

Prema rečima ministra, kosovski predsednik Hašim Tači uvek govori da treba nastaviti dijalog Beograda i Prištine po svaku cenu, kada ode u Vašington, ali da po povratku u Prištinu menja svoju retoriku.

Podsećajući da je Kadri Veselji nagovorio kosovskog premijera Ramuša Haradinaja, koga Dačić naziva Tačijevim čovekom, da takse sa 30 uveća na 100 odsto, ocenjuje da se prištinske vlasti igraju „dobrih i loših policajaca“.

„Oni su doveli pregovarački proces u pitanje“, rekao je Dačić i istakao da Beograd neće nastaviti dijalog sve dok takse ne butu ukinute, prenosi Tanjug.