Šešelj: Bio bi strašan skandal da osude pripadnike JSO za pobunu (VIDEO)

Lider Srpske radikalne stranke (SRS) Vojislav Šešelj izjavio je danas da bi osudjujuća presuda pripadnicima bivše Jedinice za specijalne operacije (JSO) za oružanu pobunu 2001. godine bila „strašan skandal“.

Šešelj je uoči izricanje presude ispred zgrade Specijalnog suda u Beogradu kazao da je jedina „normalna i ispravna“ odluka oslobadjajuća.

„Do pre nekoliko godina to niko nije nazivao pobunom, bio bi strašan skandal kada bi neko bio osudjen“, rekao je Šešelj.

Prema njegovim rečima, ni tadašnja vlast to nije smatrala pobunom, jer da se osećala ugroženom preduzela bi kontramere.

„Da je to bila oružana pobuna, to bi značilo da JSO krene noću, išli bi od stana do stana i kupili ljude. Protestovali bi ispred zgrade vlade i uhapsili celu vladu“, ocenio je Šešelj.

Dodao je sve izvedeno u dogovoru s vlašću i da je sve završeno medjusobnim dogovorom.

Šešelj je do Specijalnog suda, gde će biti izrečena presuda, došao u društvu funkcionera SRS, medju kojima su i Vjerica Radeta, Nemanja Šarović i Miljan Damjanović.

Za oružanu pobunu 2001. godine optuženi su bivši pripadnici JSO Milorad Ulemek Legija, Zvezdan Jovanović, Veselin Lečić, Dragiša Rodić, Vladimir Potić, Dragoslav Krsmanović i Mića Petraković.

Protiv optuženog Dušana Maričića potupak je razdvojen, jer je veštačenjem utvrdjeno da zbog lošeg zdravstvenog stanja ne može da prati sudjenje.

U završnim rečima tužilaštvo za organizovani kriminal tražilo je da svi optuženi budu osudjeni na zatvorske kazne, dok je odbrana predlagala oslobadjajuću presudu jer po njima nije bilo pobune, već je reč o protestu.

Po optužnici tužilaštva od 9. do 17. novembra 2001. godine JSO je otkazala poslušnost komandi, povukla svoje pripadnike u centar u Kuli, prekinula komunikacije s komandom i u više navrata odbila zahteve načelnika resora, ministra unutrašnjih poslova i tadašnjeg premijera Zorana Djindjića, da prekine pobun.

Operativni deo JSO borbenim vozilima i naoružanim ljudstvom u dva navrata je blokirao autoput 10. novembra Novi Sad-Subotica, a 12. novembra autoput kroz Beograd kod Sava centra.

Na taj način je, kako se navodi u optužnici, vrlo jasno iskazana spremnost Jedinice za primenu nasilja ako se ne prihvate njeni ultimativni zahtevi za smenu tadašnjeg ministra policije Dušana Mihajlovića, načelnika resora DB-a Gorana Petrovića i njegovog zamenika Zorana Mijatovića.

Takvim postupanjem Jedinice, bili su neposredno ugroženi bezbednost i ustavni poredak zemlje, navodi se u optužnici.

Pobuna JSO je označavana kao uvod u ubistvo premijera Zorana Djindjića, za šta zatvorske kazne od 40 godina služe Milorad Ulemek i Zvezdan Jovanović.

Pobuna JSO je okončana pošto je Djindjić smenio načelnika resora DB-a Gorana Petrovića i njegovog zamenika Zorana Mihajlovića i na njihova mesta postavio Andriju Savića i Milorada Bracanovića, bliskog Ulemeku.

Formalni razlog za pobunu bio je hapšenje braće Banovića, optuženih pred Haškim tribunalom.

(Beta)