Šifra „381“: Kakvu podvalu je smislila Priština za godišnjicu bombardovanja Srbije

Da li je „381“ u stvari šifra za unutrašnju upotrebu vlasti u Prištini, koja nikako da stabilizuje političku situaciju. Proterivanje pozivnog broja za Srbiju im je zgodno došlo da i oni uberu koji poen kao „zaštitnici kosovske teritorije“. Da sva slava ne ode Samoopredeljenju.

„Telekom Kosova“ je saopštio da će od 24. marta prestati da koristi međunarodni pozivni broj za Srbiju +381 i da će +383 biti jedini pozivni broj koji će se koristiti za Kosovo.

Odakle opet takvi signali iz Prištine, kada je posle dugih pregovora sve definisano još 13. novembra 2016. godine kada je uz dozvolu Srbije, prema postignutom sporazumu u Briselu, Kosovo dobilo nesamostalan međunarodni pozivni broj, nego telefonski kôd za određenu geografsku oblast, kako je to objasnio jedan od učesnika u pregovorima, ministar za trgovinu, telekomunikacije i turizam u Vladi Srbije, Rasim Ljajić.

„Da je Kosovo dobilo samostalan međunarodni pozivni broj ne bi se uopšte tražila saglasnost Srbije. Ja sam učestvovao u razgovorima u Ženevi, na kojima je jasno rečeno da to nije moguće bez saglasnosti Srbije“, objasnio je tada Ljajić.

Pa šta je onda najnovija vest iz Prištine? Neistina, poručuje direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju (KiM) Vlade Srbije Marko Đurić iz Brisela, sa istog mesta gde je i postignut dogovor Beograda i Prištine o telekomunikacijama.

„Naravno da su slagali za pozivni broj, kao što su to činili i bezbroj puta dosad“, bio je Đurić bez dlake na jeziku. Pozivni broj +381 nastavlja da važi za Srbe na KiM i posle 24. marta, nedvosmileno je rekao šef Kancelarije.

Prema dogovoru Beograda i Prištine o primeni sporazuma o telekomunikacijama iz novembra 2016. godine, „Telekom Kosova“ je februara prošle godine, uz već uobičajeni pozivni broj za Srbiju +381, stavio u upotrebu i pozivni broj +383. To je učinjeno tek pošto je, prema dogovoru iz Brisela, novoformirana ćerka firma „Telekoma Srbije“ na Kosovu dobila trajnu licencu za fiksnu telefoniju, kao i privremenu dozvolu za mobilnu telefoniju.

Kako je svojevremeno precizirao Đurić, pozivni broj Kosova +383 nije međunarodni pozivni broj, već pozivni broj za geografsku oblast čiji je vlasnik Republika Srbija.

„Kao što Kina ima više pozivnih brojeva, poput jednog za maticu, jedan za Hongkong, drugi za Makao, treći za Tajvan, ili Velika Britanija jedan za maticu, a drugi za Foklandska ostrva“, slikovito je objasnio šef Kancelarije za KiM.

Da je to tako, potvrdio je i kosovski stručnjak za pitanje telekomunikacija Ismet Hamiti za prištinski list „Koha ditore“, odmah po postizanju sporazuma.

„Država Srbija vlasnik je pozivnog broja za geografsku oblast koji će biti dodeljen Kosovu, i sve druge interpretacije političara u Prištini za cilj imaju zataškavanje činjenice da se dogovorom o telekomunikacijama srpskom ’Telekomu‘ otvaraju vrata za legalno poslovanje na Kosovu“, naveo je Hamiti.

On je ocenio da se tim dogovorom o telekomunikacijama ruše temelji Kosova i da građani nikako ne smeju da dozvole njegovo sprovođenje.

Da li je prištinska vlast rešila da poslušala Hamitija?

Regulatorno telo za elektronske i poštanske komunikacije (RAEPK) je 2. januara ove godine najavilo da će pozivni brojevi Srbije (+381), Slovenije (+386) i Monaka (+377), koje su kosovski telefonski fiksni i mobilni operateri koristili dosad, biti ukinuti do juna ove godine. Istoga dana oglasila se Kancelarija za KiM tvrdnjom da se za Srbe na Kosovu „ništa neće menjati ni u fiksnoj, ni u mobilnoj telefoniji“.

Pre dva dana Priština je opet podgrejala istu priču, s tim što je skratila rokove. Umesto do juna, dan de za srpski broj +381 na Kosovu bi, po njihovom, trebalo da bude dan početka NATO bombardovanja Srbije. Valjda to smatraju razlogom za slavlje.

„To što pojedini prištinski mediji pokušavaju da zloupotrebe tu godišnjicu nekim iskricama i varnicama ne čudi. Naravno da su slagali to za pozivni broj, kao što su to činili i bezbroj puta do sada. Namerno su odabrali da tu laž uvežu sa godišnjicom agresije“, rekao je Đurić uz opasku da im neće poći za rukom da Srbe izvedu iz takta.

Ako im je glavna namera i bila da među Srbima podižu nervozu. Pre će biti da je „381“ u stvari šifra za unutrašnju upotrebu, jer vlast u Prištini nikako da stabilizuje političku scenu. To potvrđuje i jučerašnje bacanje suzavca usred skupštine.

„Bombaši“ iz opozicionog Samoopredeljenja objasnili su da je njihova dimna zavesa upotrebljena zarad sprečavanja usvajanja sporazuma o demarkaciji sa Crnom Gorom značila „zaštitu kosovske teritorije“.

Za one na vlasti bi „zaštita kosovske teritorije“, izgleda, trebalo da bude proterivanje pozivnog broja Srbije sa Kosova i Metohije.

