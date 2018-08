Tači: Nema podele Kosova, pomeranje granica podrazumeva pripajanje Preševske doline

Predsednik Kosova Hašim Tači je danas izjavio da neće biti podele Kosova niti autonomije za Srbe.

Na konferenciji za medije kosovski predsednik je rekao da je pod korigovanjem granica podrazumevao samo to da se Preševska dolina pripoji Kosovu, ali da istovremeno ne bude podele Kosova niti autonomije za kosovske Srbe.

„Mi treba da učinimo maksimalne napore da na kraju postignemo završni mirovni sporazum. Ja sam opredeljen da postignemo sporazum i nakon zahteva predstavnika Preševske doline predložio sam korekciju granice sa Srbijom, kao jedine mogućnosti za legitimisanje zahteva (Preševske) doline. To podrazumeva ne podeli Kosova, ne autonomiji za Srbe“, kazao je Tači.

Po njegovim rečima, korekcija granica podrazumeva potpuno pripajanje Preševa, Bujanovca i Medvedja Kosovu i to treba da bude transparentan i miran proces izmedju Srbije i Kosova.

Ponovio je da će Kosovo izvršiti obaveza u odnosu na sporazum o Zajednici opština sa srpskom većinom „uz poštovanje Ustava i sporazuma iz Brisela“.

