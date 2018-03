Tadić: Vučić prikriva sopstvenu odgovornost za kosovsku politiku

Predsednik Socijaldemokratske stranke (SDS) Boris Tadić izjavio je danas da predsednik Srbije Aleksandar Vučić optužuje prethodnu vlast za kosovski problem, pokušavajući da prikrije sopstvenu odgovornost za, kako je rekao, katastrofalnu kosovsku politiku aktuelne vlasti.

„Vučić laže da je Srbija dovedena u ambis nakon presude Medjunarodnog suda pravde. Briselskim sporazumom je priznat pravni sistem nezavisnog Kosova i na severu, što smo mi odbili. Pitanje pred Sudom nisu formulisali političari, već najveći srpski eksperti, boreći se za naše preostale interese, nakon što nam je ostavljen ambis Miloševićeve politike devedesetih, koju je vodio i isti ovaj Vučić“, rekao je Tadić, a prenela SDS.

Tadić je dodao da Medjunarodni sud pravde ne uspostavlja obavezujuće, već savetodavno mišljenje i da bi Vučić kao pravnik trebalo to da zna.

Prema njegovim rečima, laž je i da je greška prebacivanje težišta pregovora iz UN u EU, dodajući da pritom dijalog u UN nikada nije zaustavljen.

„Ne možete braniti Kosovo samo u Savetu bezbednosti, gde je nepovoljan odnos snaga za Srbiju. Naše interese smo morali da branimo i na ekonomskom polju, a 75 odsto naše trgovine vezano je za EU. U uslovima svetske ekonomske krize Srbiju bi slomilo da je ta trgovina smanjena i tek tada ne bismo mogli da se borimo za naše interese na Kosovu“, rekao je Tadić.

On je dodao i da je besramno govoriti da je prebacivanje pregovora tehničkog karaktera u Brisel bila izdaja, jer bi u suprotnom Srbija ne samo doživela ekonomski slom, već bila i zaustavljena na putu evrointegracija.

„Briselski sporazum je samo jedna od etapa ispunjavanja Vučićevog obećanja da će izručiti Kosovo. Ja sam Merkel rekao ‘ne’ na zahtev za ukidanjem srpskih institucija na Kosovu, a Vučić je to prihvatio. Za to smo dobili formiranje Zajednice srpskih opština, institucije nadležnosti na nivou nevladine organizacije, koja ni do danas nije formirana, iako je Vučić obećao da će to biti ispunjeno još 2015“, kazao je Tadić, navela je SDS.

(Beta)