Varheji: Nova metodologija EU i za Srbiju, samo ako joj bude od koristi i ako prihvati

Ministarka za evro-integraciju Srbije Jadranka Joksimović je izjavila u Briselu da ne bi bilo pošteno da se Srbiji menjaju pravila tokom pregovora o prijemu u EU.

Dodala je, medjutim, da se Srbija može prilagoditi novoj metodologiji proširivanja EU.

Ona je to rekla posle otvaranja novog poglavlja u pregovorima s EU, ocenivši da Srbija već sad pregovara po strogim uslovima kakve nije imala nijedna druga zemlja na putu ka članstvu u EU.

Joksimović je to izjavila na pitanje agencije Beta na koje je komesar za proširivanje EU Oliver Varheji na konferenciji za štampu odgovorio da će Evropska komisija u januaru usaglasiti predloge članica Unije o preuredjenju postupka i politike prijema.

Komesar je naglasio da, „ako time možemo uneti novu snagu i živost u pregovore Srbije o članstvu, i ako to Srbija prihvati, onda smatram da se to može usaglasiti“.

On je ukazao u ovoj fazi pregovori Srbije o prijemu u EU nisu povezani s preuredjenjem pravila i merila proširivanja.

Joksimović je rekla da „nemamo ništa protiv ako predlozi EU vode poboljšavanju kvaliteta procesa proširivanja, ali zaista bi bilo čudno i ne do kraja pošteno da se menjaju pravila tokom pregovora“.

Ona smatra da bi to „unelo dodatnu neizvesnost“ i otvorilo pitanja o tome kako bi bio ocenjen dosadašnji tok pregovora Srbije i Crne Gore sa EU, ko bi to ocenjivao i po kojim merilima.

Pošto je rekla da je „Srbija jedina zemlja koja već pregovara po prilično strogoj metodologiji i teškim uslovima, kakve nisu imale druge zemlje“, ministarka je rekla da smatra da u novoj metodologiji „teško da mogu da budu teži uslovi od onih po kojima Srbija već pregovara“.

„Ali mi se ne žalimo, taj proces s pažnjom pratimo i svakako ćemo se adaptirati, mada mislim da ovo (promena pravila) ne može da bude primenjeno na zemlje koje već uveliko pregovaraju o članstvu“, zaključila je Jadranka Joksimović.

Varheji je rekao da uz predlog Francuske, postoje predlozi i drugih članica EU o novoj metodologiji proširivanja, ponovio da se o tome raspravlja i da će Evropska komisija u januaru izneti svoje predloge, s najmanje četiri „ključna merila“.

Varheji je naglasio da je „prvo merilo da se bude uverljiv, i to ubedljiv i za zemlje članice i institucije EU, ali i za partnere… ako želimo da imamo uspeha“.

„Biti ubedljiviji znači da se unapred više zna šta će biti kako kad je reč o članicama Unije, tako i zemljama koje idu ka članstvu“, kazao je komesar.

„To će biti predvidivo samo ako bude mnogo življe, brže. M moramo obezbediti i da, ako jedna strana učini ono što se od nje očekuje, da to uradi i druga strana“, rekao je Varheji.

Kako je naveo, „četvrti element i merilo jeste političko vodjstvo, političko rukovodjenje koje mora upravljati celim procesom proširivanja i koje mora biti ojačano“.

Evropski komesar je kazao da sve to ne može ugroziti Srbiju u pregovorima o prijemu u EU, da Srbija „neće čekati, i mi ćemo na tome poraditi“, te „možemo nastaviti rad u pregovorima“.

Komesar za proširivanje EU je zaključio da, ako novom metodologijom „možemo uneti novu snagu i živost u pregovore Srbije o članstvu, i ako Srbija to prihvati, onda smatram da se to može usaglasiti, ukoliko taj postupak bude uverljiviji, življi, ali u ovoj fazi to nije povezano“.

(Beta)